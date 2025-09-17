Rusia pregătește două noi ofensive în Ucraina, avertizează Zelenski. "Nu vor putea să ne cucerească estul"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 10:37
133 citiri
Rusia pregătește două noi ofensive în Ucraina, avertizează Zelenski. "Nu vor putea să ne cucerească estul"
Zelenski spune că Rusia nu va cuceri estul țării / FOTO X/ KyivPost + captură video YouTube

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează că Rusia pregătește două noi ofensive după eșecurile din trei campanii anterioare, subliniind pierderile semnificative de personal și echipamente și respingând posibilitatea ca rușii să cucerească estul țării.

„Se pregătesc pentru încă două operațiuni ofensive în toamnă. Au fost deja trei, iar în viitor… urmează încă două campanii ofensive grele”, a spus Volodimir Zelenski, arată Mediafax, care citează Sky News.

Declarațiile președintelui vin după informațiile conform cărora președintele rus Vladimir Putin le-ar fi spus oficialilor americani că vrea să cucerească întreaga regiune Donbas din estul Ucrainei până la sfârșitul anului 2025.

Zelenski spune că Ucraina rezistă

Zelenski susține că Rusia a avut pierderi mari pe front, în ultima perioadă, dar și că rușii nu vor putea să cucerească estul Ucrainei.

„Au pierdut pentru că a existat un număr mare de victime în rândul personalului și un număr mare de echipamente pierdute. Ceea ce le-am spus europenilor și ceea ce am spus la Casa Albă… rușii nu vor putea să ne cucerească estul”, a spus el.

La începutul anului, armata rusă a deschis un front în regiunea Sumî și a ocupat mai multe sate în mai și iunie. La începutul lunii septembrie, Zelenski a declarat că ofensiva a fost „complet dejucată”.

„Cred că rușii o duc mai rău decât se așteptau. O duc mult mai rău decât i-au spus lui Putin. El nu știe despre asta”, a spus el.

The Economist a estimat pierderile Rusiei la aproximativ 31.000 de soldați între 1 mai și 9 iulie, în timp ce Statul Major General al Ucrainei estimează pierderile totale ale Rusiei de la războiul de amploare din 2022 la aproximativ 1.100.000.

