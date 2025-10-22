Zelenski merge în Suedia. Ucraina ar putea să primească temutele avioane de luptă JAS 39 Gripen, produse de compania Saab

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul suedez Ulf Kristersson se vor întâlni la Linköping, important centru al industriei de apărare suedeze, pentru a discuta cooperarea militară, inclusiv posibilitatea ca Ucraina să achiziționeze avioane de luptă JAS 39 Gripen produse de compania Saab.

Orașul Linkoping găzduiește centrul industrial al contractorului de apărare Saab, producătorul avioanelor de luptă JAS 39 Gripen și al aeronavelor de supraveghere GlobalEye.

„La finalul întâlnirii, domnii Kristersson şi Zelenski vor susţine o conferinţă de presă comună pentru a face un anunţ în domeniul exporturilor de apărare”, a declarat guvernul suedez.

„O Ucraină puternică şi capabilă este o prioritate esenţială pentru Suedia şi vom continua să ne asigurăm că Ucraina poate riposta la agresiunea Rusiei”, a scris premierul Kristersson pe X.

Anul trecut, Suedia şi-a suspendat planul de a trimite avioane de luptă Gripen în Ucraina, ca răspuns la o solicitare din partea ţărilor partenere care doreau să acorde prioritate avioanelor americane F-16.

