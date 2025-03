Zelenski înaintea summitului de la Bruxelles: „Suntem foarte recunoscători că nu suntem singuri” VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski îşi exprimă recunoştinţa, joi, 6 martie, faţă de faptul că „nu suntem singuri”, alături de preşedinţii Consiliului European Antonio Costa şi Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, înaintea unui summit al Celor 27, la Bruxelles.

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) au deschis joi, în capitala belgiană, alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, un summit extraordinar prin care să-şi îmbunătăţească apărarea şi autonomia faţă de Statele Unite.

