Volodimir Zelenski îi cere președintelui SUA să impună Rusiei pacea „cu forța”. „Trump dispune de această forță”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut luni lui Donald Trump să impună Rusiei pacea \'\'cu forța\'\' FOTO captură X/ Volodimir Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut luni lui Donald Trump să impună Rusiei pacea ''cu forța'', reluând termenii utilizați de liderul american înaintea unei reuniuni cruciale de la Casa Albă, relatează AFP și Reuters.

''Numai forța poate constrânge Rusia la pace, iar președintele Trump dispune de această forță. Trebuie să facem tot ce ne stă în puteri pentru ca pacea să fie posibilă'', a postat Zelenski pe rețeaua socială X după o întrevedere cu emisarul american pentru Ucraina Keith Kellogg.

De asemenea, el a reiterat cu acest prilej că Ucraina este gata să lucreze productiv pentru a ajunge la un acord de pace.

I thank @GeneralKellogg for the meeting and for the joint work with our team. President Trump invited Ukraine and other European countries to Washington today – this is the first meeting in such a format, and it is very serious. When peace is discussed for one country in Europe,… pic.twitter.com/ZMZaIzAghD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

În același timp, președintele ucrainean a insistat asupra necesității de a obține garanții de securitate occidentale.

''Sper că vom avea timp să vorbim despre arhitectura privind garanțiile de securitate. Este cu adevărat cel mai important'', a mai afirmat Zelenski după întâlnirea cu Keith Kellogg.

În același timp, Trump a postat pe rețeaua Truth Social, referindu-se la războiul din Ucraina, că el se află aici pentru a-l opri, nu pentru a trage pe cineva la răspundere. În același timp, Trump a dat asigurări în același mesaj că știe foarte bine ce face.

Trump și Zelenski vor avea luni o reuniune bilaterală la Casa Albă, la care va participa și vicepreședintele american J.D. Vance, după care va urma o întâlnire în format extins la care se vor alătura liderii europeni susținători ai Ucrainei veniți acum la Washington, respectiv președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb și secretarul general al NATO Mark Rutte.

