Cum „îi mângâie” orgoliul Volodimir Zelenski lui Donald Trump, înainte ca președintele SUA să se vadă cu Vladimir Putin. „Mi-a spus acest lucru și îl susțin”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 09 August 2025, ora 23:12
Zelenski a transmis că Trump i-a spus că va fi „o pace reală, imediat” FOTO X/ Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis că are încredere că SUA poate încheia războiul din țara sa, în timp ce președintele Donald Trump se pregătește „de mult așteptata întâlnire” cu omologul său rus, Vladimir Putin.

Aceștia se vor vedea pe 15 august în statul american Alaska.

Zelenski a transmis că Trump i-a spus că va fi „o pace reală, imediat”.

„Nu am auzit niciun partener exprimând îndoieli cu privire la capacitatea Americii de a se asigura că războiul se va încheia. Președintele Statelor Unite are pârghiile și determinarea necesare. Ucraina a susținut toate propunerile președintelui Trump, începând din februarie. Încetarea focului, toate formatele au fost sprijinite.

Ceea ce este nevoie acum nu este o pauză a uciderilor, ci o pace reală și durabilă. Nu o încetare a focului undeva în viitor, peste luni, ci imediat. Președintele Trump mi-a spus acest lucru și îl susțin pe deplin”, a transmis Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că întâlnirea consilierilor pentru securitate națională din Ucraina și țările sale partenere în Marea Britanie a fost constructivă, adăugând că argumentele Kievului au fost ascultate și pericolele au fost luate în considerare, relatează Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri pe rețeaua sa Truth Social că 'mult așteptata întâlnire' cu omologul său rus, Vladimir Putin, va avea loc pe 15 august în statul american Alaska (nord-vest), relatează AFP.

Președintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a vorbit cu omologul său rus de mai multe ori la telefon în ultimele luni, dar nu l-a mai întâlnit personal de când s-a întors la Casa Albă.

În urma întâlnirii pe care Putin a avut-o miercuri la Moscova cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, președintele american, Donald Trump, care marțea trecută a cerut Rusiei ultimativ să oprească în zece zile războiul în Ucraina, a vorbit despre progrese la negocierile ruso-americane asupra conflictului din Ucraina și a anunțat o posibilă întâlnire între el și Putin, pregătirea acestei întâlniri fiind confirmată de președintele rus, notează Reuters și EFE.

