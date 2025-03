Cum a început, de fapt, conflictul lui Zelenski cu Trump și Vance, de la Casa Albă. Dan Dungaciu: „Nu a fost înțelept. Să faci așa ceva este iresponsabil!”

Scene tensionate au avut loc vineri, 28 februarie, la Casa Albă. De față cu jurnaliștii, Volodimir Zelenski s-a certat cu Donald Trump și cu JD Vance. Președintele Ucrainei a fost pus la punct de oficialii americani, într-un context diplomatic fără precedent.

Teritoriile din est, asupra cărora Vladimir Putin a anunțat declanșarea „operațiunii speciale”, se află sub ocupația Rusiei de trei ani. Administrația de la Moscova susține că în doar câteva luni, și-a îndeplinit obiectivele clamate. De ani de zile, Zelenski încearcă, cu ajutoarele aliaților NATO, să le recupereze, dar fără succes. Astfel, în opinia Administrației Trump, proaspăt instalate, este momentul ca războiul să se oprească, decizie ce presupune, automat, concesii, compromisuri, pe care Volodimir Zelenski le-a refuzat, aspect ce a declanșat nemulțumire la Casa Albă.

„Zelenski a greșit, pentru că a crezut că discută în continuare cu Administrația Biden sau cu liderii europeni”

Sociologul Dan Dungaciu a realizat, pentru Ziare.com, o analiză cuprinzătoare a disputei de la Casa Albă. Eșecul diplomatic se poate explica din mai multe perspective, potrivit analistului de politică externă. Un motiv se referă la modul în care președintele ucrainean s-a adresat administrației americane, ce a fost considerată o lipsă de respect și de recunoștință. Astfel, Zelenski a greșit și strategic, și tactic, potrivit profesorului universitar.

„Tactic, domnul Zelenski a greșit, pentru că a crezut că discută în continuare cu Administrația Biden sau cu liderii europeni. Așa discuta domnul Zelenski cu președintele Biden și cu liderii europeni: le spunea ce au de făcut, ce e bine, ce e rău, unde trebuie să mai apese pe butoane, unde nu. Chiar dacă americanii nu făceau în timpul Administrației Biden ceea ce le spunea Zelenski, măcar tăceau din gură și dădeau senzația că fac. Domnul Zelenski a păstrat același obicei când a vorbit cu Donald Trump, JD Vance și cu alți oficiali americani. Aici nu merge așa. Deci domnul Zelenski a greșit nu doar strategic, ci și tactic, în această întâlnire, cu partea americană”, a declarat Dungaciu.

Cum a început conflictul de la Washington, de fapt

De asemenea, un alt aspect deosebit de important, ce a generat cearta din Biroul Oval a fost nerespectarea protocolului agreat anterior de președintele ucrainean, privind temele abordate în fața presei.

„Ceea ce am văzut la Casa Albă, disputa din Biroul Oval, trebuie înțeleasă mai degrabă în lumina clarificărilor venite ulterior. Prima clarificare și cea mai importantă, interviul pe care președintele Zelenski l-a acordat postului de televiziune Fox News. I s-a spus explicit: ‘Vi s-a spus la începutul întâlnirii să nu abordați altă temă decât problema minereurilor sau acordul pentru care ați venit în SUA. A fost avertizat să nu intre în alte discuții și de către senatori, și de către senatori de la Departamentul de Stat.’

Din păcate, lucrurile nu au rămas în acest cadru și ruptura majoră s-a văzut în momentul în care domnul Zelenski a legat acest acord de problema garanțiilor de securitate. Atunci a început să clocotească apa. A spus-o și Marco Rubio, într-un interviu ulterior: înțelegerea era că se discută cele menționate și gata: ‘Domnule Zelenski, semnezi pentru ceea ce ai venit la Washington, nu pentru altceva. Orice alte eventuale negocieri, le vom face ulterior’”, a precizat sociologul.

Important de amintit, atât Donald Trump, cât și un oficial prezent în Biroul Oval au făcut referire la ținuta sport a lui Volodimir Zelenski, neconformă cu protocolul instituțional. Președintele american a fost ironic, iar ulterior, un jurnalist a ridicat problema pe un ton serios, deranjat de nerespectarea codului vestimentar, din partea lui Zelenski. Oficialul de la Kiev a replicat că va veni îmbrăcat la costum doar după încheierea războiului.

„Zelenski nu a fost un lider înțelept. Nu a fost servitorul poporului, ci mai degrabă actorul Zelenski”

Modul în care Zelenski alege să abordeze relația cu Trump nu va aduce rezultate favorabile pentru Ucraina, pe termen lung, este de părere sociologul.

„Din punctul meu de vedere, domnul Zelenski nu a fost un lider înțelept. Domnul Zelenski nu a fost ‘sluga norodului’, ‘servitorul poporului’. A fost, mai degrabă, actorul Zelenski, în fața camerelor de luat vederi. Nu a fost înțelept și nu e sigur că a făcut un serviciu norodului său, poporului său, nu sunt sigur că și-a făcut chiar și lui un serviciu, deși acum, sigur, îl așază pe piedestal, ‘liderul noii lumi libere’. Acestea sunt victorii de moment, precum șampania care țâșnește din sticlă, dar nu cred că pe termen lung și-a făcut un serviciu. În niciun caz, din punctul meu de vedere, domnul Zelenski nu a făcut un serviciu poporului ucrainean, pentru că nu a oferit alternative.

Problema nu este să ai dreptate la un moment. Problema este să ai un proiect pe care să îl duci la capăt. Ce alternativă are Ucraina fără sprijinul american? Teoretic, partea europeană. Dar partea europeană este îngrozită că se poate îndeplini ceea ce-și dorește: să devină un actor global, deci să se ocupe inclusiv de problema Ucrainei. Din acest punct de vedere, domnul Zelenski a riscat și după părerea mea, a greșit. S-a comportat necugetat, ca Domnul Goe, care nu are alături de el nici pe Mamaie, nici pe Mamița și pe mătușa, care nu pot să-l protejeze de conductorul cel dur, care l-a întrebat ‘de ce ai tras frâna de mână a trenului?’”, a precizat analistul de politică externă.

„Zelenski știa foarte bine că JD Vance este un om cu păreri foarte ferme despre Ucraina. Cu atât mai mult a fost necugetată tentativa domniei sale de a le da lecții liderilor de la Casa Albă”

Zelenski nu a ținut cont de faptul că atât Trump, cât și Vance vor să pună punct conflictului în care Ucraina deja a pierdut teritorii și despre care președintele american a precizat că fără ajutor occidental, Ucraina anunța înfrângerea în două săptămâni.

„În plus, domnul Zelenski știa foarte bine că JD Vance este un om cu păreri foarte ferme despre Ucraina. Acum 1 an de zile, în ajunul conferinței de la Munchen, din 2024, a publicat un celebru articol, în New York Times - nu prea uzual ca republicanii să publice articole în NY Times. El a publicat un articol în care era vorba că nu se poate susține războiul din Ucraina, că Administrația Biden nu are nicio soluție pentru a sfârși acest război în mod pozitiv, că Administrația Biden nu voia să negocieze sfârșitul războiului, ceea ce e absurd, pe lângă faptul că nu are niciun plan de victorie în cazul Ucrainei și că ucrainenii sunt condamnați să participe la un război pe care nu-l pot câștiga, ceea ce înseamnă distrugerea Ucrainei și a ucrainenilor. ‘Cu cât mai repede înțelege America acest adevăr, cu atât mai repede poate să iasă din acest dezastru și să facă pace’.

JD Vance este un om care vrea să facă pace, care nu vede niciun final pozitiv pentru Ucraina în acest război, în sensul victoriei Ucrainei împotriva Rusiei - și domnul Zelenski știe asta. Cu atât mai mult a fost necugetată tentativa domniei sale de a le da lecții liderilor de la Casa Albă. Să faci așa ceva, în fața camerelor de luat vederi, în fața publicului american, în Biroul Oval, este iresponsabil”, a precizat Dan Dungaciu.

„Ceea ce s-a întâmplat la Casa Albă nu va rămâne la Casa Albă. Poate că va ajunge la Kiev, mai repede decât ne gândim în acest moment”

Nu este exclus ca atitudinea contondentă a lui Zelenski la Washington să genereze schimbări majore pe scena politică din Ucraina.

„Eu nu discut dacă avea sau nu dreptate. În diplomație și-n relațiile internaționale nu se judecă numai așa. Nu există dreptate sau nedreptate, există doar ceea ce se negociază. Iar ceea ce nu se negociază, nu există. Domnul Zelenski a făcut marea greșeală de a scoate din zona de negociere multe lucruri. Că are sau nu dreptate în absolut, sunt criterii care nu funcționează în acest moment. Domnul Zelenski a făcut o greșeală: nu are susținători, în Statele Unite, din păcate. Cu excepția democraților, asta pentru că-l urăsc pe Donald Trump.

Inclusiv Marco Rubio, Lindsey Graham, susținători ai Ucrainei, au ieșit și l-au ‘executat’ politic pe domnul Zelenski. Din acest punct de vedere, Zelenski a fost înfrânt la Washington. Așteptăm să vedem ce reacții vor fi din Ucraina, din partea liderilor politici și din Europa. Până acum, liderii europeni au îmbrățișat această cauză. Nu am văzut reacția Marii Britanii până acum, dar este foarte importantă. Înfrângerea de la Casa Albă s-ar putea să fie urmată de înfrângerea de la Kiev, a domnului Zelenski. Asta e cea mai mare problemă a sa. Ceea ce s-a întâmplat la Casa Albă nu va rămâne la Casa Albă. Poate că va ajunge la Kiev, mai repede decât ne gândim în acest moment”, a concluzionat analistul de politică externă.

Niciun acord SUA - Ucraina privind exploatarea resurselor ucrainene nu a mai fost semnat la Washington, din cauza tensiunilor

Relația Ucraina - SUA ar putea suferi în urma episodului contondent, de la Washington, probabil și viitorul lui Zelenski, însă tensiunile de ieri afectează și planul lui Trump, ce-și dorea să semneze angajamentul privind exploatarea metalelor rare, ce reprezintă un pariu riscant.

„Acesta un prim pas, foarte important pentru domnul Trump. Să fim foarte realiști, nu pentru că domnul Trump credea că a încheiat un mare ‘deal’ economic, dar trebuia să arate poporului american că a încheiat ‘un mare deal economic’, pentru a arăta că ‘Trump e mult mai bun decât Biden’. Nimeni nu crede cu adevărat în resursele Ucrainei sau că aceste pot aduce bogăție mare Americii, imediat. Nu avem o evaluare la ceea ce conțin subsolurile Ucrainei, mai încoace de vremurile sovietice. Apoi, dacă era așa mare bogăție, cum se face că în 30 de ani nu s-a repezit nimeni să scoată metalele, pământurile rare din Ucraina? În plus, avem de-a face cu niște estimări. Dacă îți asumi investiția, trebuie să pleci de la ipoteza că investițiile te costă sute de milioane de dolari sau miliarde. Cum să faci astfel de investiții într-o țară care nu are garanții de securitate?

Evident, discuția nu e de actualitate. În octombrie 2024 a fost privatizat cel mai mare combinat de titan din Ucraina, undeva în nord-est, în dreapta Niprului, la frontieră cu Rusia. A fost un singur investitor, un azer care a cumpărat combinatul cu 98 de milioane de dolari. Dacă aceste resurse erau atât de grandioase, cu un potențial atât de mare, de ce a fost un singur investitor? Evident că e o mare exagerare cu privire la resursele Ucrainei și Trump știe bine asta. Însă, Trump avea nevoie de acest acord, pentru a-l arăta publicului american. Despre asta trebuia să fie vorba la Casa Albă. Iar domnul Zelenski a încălcat acest tip de consens. De aici reacțiile”, a mai punctat Dungaciu.

Zelenski vs. Trump & Vance. Ce s-a întâmplat la Casa Albă, pe scurt

La începutul conferinței de presă, după ce Trump a anunțat că SUA este gata să ofere garanții de securitate alături de Europa și că a avut discuții și cu cealaltă parte a conflictului implicată, Rusia, Zelenski l-a numit pe Putin „criminal” și a precizat că nu există loc de „compromisuri” cu „un criminal”.

Liderii americani i-au explicat lui Zelenski faptul că împărtășesc o viziune comună cu Europa, adică stabilirea unor garanții de securitate pentru Ucraina. Totodată, Trump și JD Vance au avertizat că având în vedere relația din teren, „cărțile” nu sunt de partea lui Zelenski și că un angajament cât mai bun pentru Ucraina poate fi încheiat doar cu sprijinul SUA. Zelenski i-a reproșat lui Vance că vorbește prea tare, în timp ce oficialul ucrainean a fost numit „lipsit de respect”, respectiv lipsit de recunoștință pentru tot ajutorul primit. În plus, lui Zelenski i s-a adus în vedere de americani că nu trebuie să mai moară oameni, într-un demers considerat fără șanse de reușită: de trei ani, Rusia continuă să stăpânească 20% din teritoriile estice din Ucraina, cucerite în doar câteva luni.

Trump l-a mai avertizat pe Zelenski asupra faptului că prin modul în care gestionează situația, riscă să provoace „Al Treilea Război Mondial". După scenele de la Casa Albă, divizarea dintre SUA și liderii UE se accentuează. Ursula von der Leyen, Roberta Metsola, dar și lideri în funcție din Spania, Suedia, Polonia, dar și Rep. Moldova au transmis sprijin pentru președintele Volodimir Zelenski.

În urma conferinței contondente, Trump a declarat că nu-și dorește ca războiul să fie prelungit, că a primit garanții de la Putin, că e gata să pună conflictului și de asemenea, a transmis că singurul care nu e pregătit pentru pace este Zelenski.

Zelenski, Trump, Vance. 28 februarie 2025. VIDEO integral

