”Vreau să îl ucid pe Putin”. Declarația radicală a lui Volodimir Zelenski, după atacul rușilor asupra spitalului din Kiev VIDEO

Pe 10 iulie, în timpul summitului NATO de la Washington, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mărturisit unui jurnalist ce a simțit după atacul cu rachete al Rusiei asupra spitalului de copii Okhmatdyt din Kiev, pe 8 iulie.

Președintele a recunoscut că îi este greu când mor oameni, și mai ales copii ucraineni.

Un videoclip al conversației dintre președintele Ucrainei și un jurnalist a fost publicat pe canalul Telegram „Insider”.

”Vedeți pe acești oameni - părinți care și-au pierdut copiii, în acest moment vreau să-l ucid pe Putin, toți ne dorim foarte mult acest lucru”, a recunoscut sincer Zelenski.

Președintele a mai precizat că este uimit de indiferența dictatorului de la Kremlin.

„Mi se pare că în aceste momente Putin bea ceva. Nu gândește, nu-i pasă de ce se întâmplă în Ucraina”, a spus șeful statului.

Zelenski a vorbit și despre ceea ce, în opinia sa, este tragedia întregii națiuni.

„Tragedia este că acest atac nu a fost asupra unei instalații militare. Racheta a zburat direct spre spital și nu este prima dată, de aceea există astfel de emoții”, a recunoscut presedintele.

Șeful statului ucrainean a confirmat, de asemenea, că atacul masiv cu rachete asupra Ucrainei din 8 iulie este „semnalul lui Putin pentru summitul NATO”.

„Acesta este un semnal pentru summitul NATO, un semnal pentru toți oamenii că el (Putin) va acționa exact în acest fel”, a conchis Zelenski.

Pe 9 iulie, ONU a confirmat, de asemenea, că racheta care a lovit spitalul Okhmatdyt este una rusească.

When children die, I want to kill Putin. It seems to me that he is drinking something, - Zelensky pic.twitter.com/gf8brhwQv8