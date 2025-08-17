Trupele lui Zelenski înaintează: „Soldaţii ucraineni continuă să distrugă activ inamicul”

Autor: Dan Stan
Duminica, 17 August 2025, ora 10:27
250 citiri
Volodimir Zelenski / FOTO: Hepta

Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumi, la doar o zi după ce Statele Unite și Rusia au discutat despre posibile „schimburi de terenuri” în Ucraina, anunță kyivindependent.com.

„Soldații ucraineni continuă să distrugă activ inamicul și să elibereze așezările noastre”, a scris Statul Major al Ucrainei pe Telegram. Armata a adăugat că unitățile ucrainene au realizat câștiguri în mai multe zone din Sumi.

Viziunea Rusiei cu privire la Ucraina

Progresele raportate vin la doar o zi după întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, în timpul căreia cei doi ar fi discutat despre un acord care ar include cedarea teritoriilor ucrainene neocupate Rusiei.

Ca parte a acordului, Rusia s-ar retrage din părți ale oblasturilor Sumi și Harkov, în schimbul părților controlate de Ucraina din oblasturile parțial ocupate Donețk și Luhansk.

Între timp, în estul Ucrainei, forțele ruse ar fi capturat încă două sate din regiunea Donețk, au anunțat oficialii de la Kiev.

Probleme severe pentru Zelenski, în Donețk

Președintele Volodimir Zelenski a recunoscut într-o postare pe social media că situația din Donețk rămâne „extrem de dificilă”, dar a precizat că trupele ucrainene au lansat contraatacuri de succes.

Potrivit Statului Major, forțele ucrainene au avansat și în apropiere de Dobropillia și Pokrovsk, în regiunea Donețk.

