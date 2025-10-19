Zelenski a stabilit ce face cu teritoriile ocupate de ruși. Verdict după întâlnirea cu Trump

Donald Trump continuă să discute cu părțile direct implicate în conflictul ruso-ucrainean. Liderul american a primit o nouă vizită din partea lui Volodimir Zelenski, iar președintele ucrainean a transmis ce va face cu teritoriile ocupate de trei ani, de ruși.

Trump a transmis în fața presei că Putin nu va ceda teritoriile ocupate de mai bine de trei ani.

„Ei bine, el va lua ceva. Adică, ruşii au luptat și el are multe părţi”, a declarat președintele SUA.

De asemenea, Trump a mai transmis că nu va trimite rachete Tomahawk cu rază mare de acțiune, de 1.600-2.500 de kilometri.

Zelenski nu acceptă faptul că Vladimir Putin a anexat mai multe teritorii ucrainene la Rusia. De asemenea, liderul ucrainean solicită în continuare oficialilor europeni sprijin pentru a putea continua războiul.

„Ucraina nu va oferi niciodată teroriştilor vreo recompensă pentru crimele lor şi contăm pe partenerii noştri să menţină această poziţie”, a transmis Zelenski, în social media.

La Summitul din Alaska, dintre Trump și Putin, președintele rus ar fi cerut ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas, formată din provinciile Doneţk şi Lugansk şi, în schimb, Rusia să îngheţe restul liniei frontului, dar Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia. La rândul ei, Rusia respinge orice desfăşurare de trupe străine - mai ales din ţările NATO - ca garanţie de securitate pentru Ucraina, desfăşurare asupra căreia insistă susţinătorii europeni ai Ucrainei, care, în plus, o asigură pe pe aceasta în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.

„Aproape în fiecare zi, acum, sunt în contact cu lideri pentru a avea o poziție comună în Europa în ceea ce privește presiunea asupra Rusiei. Presiunea potrivită. Nu vom ceda nimic agresorului. Nu vom uita nimic din ceea ce au făcut. Vedem clar că această Rusie reprezintă o amenințare pe termen lung.

Prin urmare, avem nevoie de o cooperare pe termen lung în Europa și de rezultate reale atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, pentru ca oamenii să poată trăi. Încă un lucru: le-am spus diplomaților noștri și multor lideri despre acest lucru — să se pregătească pentru viitoarea reuniune a coaliției ucrainene. Avem nevoie de poziții comune și ferme în Europa. Și așa va fi”, a mai transmis liderul de la Kiev.

