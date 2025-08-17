Tot mai departe de pace - Volodimir Zelenski anunță ce se întâmplă pe frontul ucrainean după întânirea dintre Trump și Putin: "Acest lucru complică situația"

Autor: Dan Stan
Duminica, 17 August 2025, ora 07:21
1243 citiri
Tot mai departe de pace - Volodimir Zelenski anunță ce se întâmplă pe frontul ucrainean după întânirea dintre Trump și Putin: "Acest lucru complică situația"
Volodimir Zelenski Foto: Hepta

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat refuzul Rusiei de a pune în aplicare o încetare a focului, care, în opinia sa, „complică situația” pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin.

„Vedem că Rusia respinge multe apeluri pentru o încetare a focului și încă nu a stabilit când va înceta să ucidă. Acest lucru complică situația. Dacă Rusia nu are voința de a executa un simplu ordin de a-și opri loviturile, ar putea fi nevoie de eforturi majore pentru a face Rusia să dorească să pună în aplicare ceva mult mai important: coexistența pașnică cu vecinii săi pentru deceniile următoare", a scris Zelenski pe rețelele sale de socializare sâmbătă seara.

Luni, liderul ucrainean se va deplasa la Washington DC, unde președintele american Donald Trump a declarat că îl va îndemna pe Zelenski să accepte un acord de pace.

Summit Trump-Putin-Zelenski

Conform CNN, președintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că dorește să organizeze un summit trilateral între el, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin până vinerea viitoare.

Trump a precizat că va începe să lucreze la organizarea întâlnirii dacă discuțiile de luni, din Biroul Oval, cu Zelenski vor decurge bine. La întâlnirea de luni va participa și vicepreședintele SUA, JD Vance.

Oficialii europeni se așteaptă ca cel puțin un alt lider european să se alăture discuțiilor de luni, dar încă nu este clar cine va fi acesta.

Trump se întâlnește cu Putin în Alaska
Tot mai departe de pace - Volodimir Zelenski anunță ce se întâmplă pe frontul ucrainean după întânirea dintre Trump și Putin: "Acest lucru complică situația"
07:21 - Tot mai departe de pace - Volodimir Zelenski anunță ce se întâmplă pe frontul ucrainean după întânirea dintre Trump și Putin: "Acest lucru complică situația"
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat refuzul Rusiei de a pune în aplicare o încetare a focului, care, în opinia sa, „complică situația” pentru realizarea planului de pace...
Trump a propus garanții de securitate pentru Ucraina iar Putin ar fi de acord. Unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump dezvăluie totul
Ieri, 16:39 - Trump a propus garanții de securitate pentru Ucraina iar Putin ar fi de acord. Unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump dezvăluie totul
Statele Unite au propus garanții de securitate pentru Ucraina, similare — dar separate — de acordul de apărare colectivă dintre țările membre NATO, a declarat sâmbătă premierul Italiei...
Viktor Orban, triumfalist după summitul Trump-Putin: „Lumea de azi e un loc mai sigur”. Atac la adresa Ursulei von der Leyen
Ieri, 14:59 - Viktor Orban, triumfalist după summitul Trump-Putin: „Lumea de azi e un loc mai sigur”. Atac la adresa Ursulei von der Leyen
Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri, a scris premierul ungar, Viktor Orbán, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. La rândul său, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor...
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu: „Salut invitația președintelui Trump!”
Ieri, 14:29 - Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu: „Salut invitația președintelui Trump!”
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, apreciază că dialogul Putin - Trump din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor de pace privind Ucraina și salută invitația...
Giorgia Meloni, optimistă după summitul Trump-Putin: „În sfârșit o licărire de speranță!”. Pacea în Ucraina, tot mai aproape
Ieri, 13:42 - Giorgia Meloni, optimistă după summitul Trump-Putin: „În sfârșit o licărire de speranță!”. Pacea în Ucraina, tot mai aproape
Giorgia Meloni, premierul Italiei, privește cu încredere în direcția stabilirii păcii în Ucraina, după ce Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska. „În sfârșit s-a...
Donald Trump, anunț de ultimă oră despre oprirea războiului. Nu mai vrea armistițiu. Pregătește trilaterala cu Putin și Zelenski: „Asta e cea mai bună metodă”
Ieri, 13:15 - Donald Trump, anunț de ultimă oră despre oprirea războiului. Nu mai vrea armistițiu. Pregătește trilaterala cu Putin și Zelenski: „Asta e cea mai bună metodă”
Donald Trump a făcut anunțul momentului despre pacea din Ucraina. Președintele SUA pregătește întâlnirea dintre Zelenski și Putin. „O zi măreață, de mare succes, în Alaska!...
Detalii ciudate în timpul summitului din Alaska. Pe Vladimir Putin l-au lăsat genunchii la finalul întâlnirii cu Donald Trump
Ieri, 12:53 - Detalii ciudate în timpul summitului din Alaska. Pe Vladimir Putin l-au lăsat genunchii la finalul întâlnirii cu Donald Trump
La plecarea din Anchorage, liderul rus a fost surprins având mișcări neobișnuite ale picioarelor și o statură vizibil ajustată. Iar speculațiile n-au întârziat să apară. La finalul...
Trump i-a dat lui Putin pe la nas cu super-avioanele SUA care ar nimici Rusia. Un bombardier B-2 i-a trecut pe deasupra capului, iar F-35 i-au înconjurat avionul la plecarea din Alaska
Ieri, 12:48 - Trump i-a dat lui Putin pe la nas cu super-avioanele SUA care ar nimici Rusia. Un bombardier B-2 i-a trecut pe deasupra capului, iar F-35 i-au înconjurat avionul la plecarea din Alaska
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat fără o concluzie clară și fără un rezultat pentru Ucraina, pozitiv sau negativ. Foarte mulți analiști spun că liderul de...
Zelenski se duce imediat la Washington, după summitul Trump-Putin. Prima reacție a președintelui ucrainean: „E foarte important ca forța Americii să aibă un impact”
Ieri, 12:45 - Zelenski se duce imediat la Washington, după summitul Trump-Putin. Prima reacție a președintelui ucrainean: „E foarte important ca forța Americii să aibă un impact”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe X că a purtat o convorbire telefonică de peste o oră și jumătate cu omologul său american Donald Trump, la scurt timp după...
Verdict pentru pacea din Ucraina. Ștefan Popescu: „Compromisul se obține nu pe bază de principii, ci pe baza unui raport de forță”
Ieri, 12:27 - Verdict pentru pacea din Ucraina. Ștefan Popescu: „Compromisul se obține nu pe bază de principii, ci pe baza unui raport de forță”
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska, pentru a discuta despre viitorul relației americano-ruse și despre conflictul din Ucraina. În acest context, analistul de politică...
Donald Trump îi dă dreptate lui Vladimir Putin: „Un tip deștept!”
Ieri, 11:44 - Donald Trump îi dă dreptate lui Vladimir Putin: „Un tip deștept!”
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că omologul său rus, Vladimir Putin, împărtăşeşte opinia sa conform căreia votul prin corespondenţă pune în pericol corectitudinea...
Trump a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Zelenski, după întâlnirea cu Putin. Decizia luată de președintele Ucrainei
Ieri, 11:20 - Trump a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Zelenski, după întâlnirea cu Putin. Decizia luată de președintele Ucrainei
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei...
Revolta fostului președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen: „1-0 pentru Putin. Nu există nicio pace”
Ieri, 10:58 - Revolta fostului președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen: „1-0 pentru Putin. Nu există nicio pace”
Wolfgang Ischinger, fost președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamăgit de rezultatul întâlnirii între președinții american și rus, Donald Trump și...
Dedesubturile relației Putin-Trump. Ștefan Popescu, analist de politică externă: „E mai mult decât o curtoazie”
Ieri, 10:17 - Dedesubturile relației Putin-Trump. Ștefan Popescu, analist de politică externă: „E mai mult decât o curtoazie”
Ștefan Popescu, analist de politică externă, a remarcat dedesubturile și mesajele subliminale transmise de către Vladimir Putin și de către Donald Trump, în cadrul summitului din Alaska....
Când urmează întâlnirea Putin-Zelenski. Donald Trump dă răspunsul: "Amândoi mă vor acolo. Voi fi acolo"
Ieri, 09:21 - Când urmează întâlnirea Putin-Zelenski. Donald Trump dă răspunsul: "Amândoi mă vor acolo. Voi fi acolo"
Președintele american Donald Trump a declarat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski doresc ca el să fie prezent la o posibilă viitoare...
Pacea depinde exclusiv de Zelenski, avertizează Trump: „Un summit de nota 10”
Ieri, 07:50 - Pacea depinde exclusiv de Zelenski, avertizează Trump: „Un summit de nota 10”
Un acord de încheiere a războiului din Ucraina depinde acum de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar țările europene ar trebui să se implice în acest sens, a punctat Trump, într-un...
Trump și Putin nu au luat întrebări de la presă. Moscova explică de ce: „E genul de discuţie care permite să se urmeze calea de căutare a unor opţiuni de soluţionare paşnică”
Ieri, 07:31 - Trump și Putin nu au luat întrebări de la presă. Moscova explică de ce: „E genul de discuţie care permite să se urmeze calea de căutare a unor opţiuni de soluţionare paşnică”
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a explicat, la solicitarea presei, de ce preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au limitat la declaraţii de presă după întâlnirea...
Trump și Putin au spus concluziile, în urma discuțiilor tete-a-tete: „S-a convenit asupra multor puncte”
Ieri, 07:19 - Trump și Putin au spus concluziile, în urma discuțiilor tete-a-tete: „S-a convenit asupra multor puncte”
Nimeni nu știe cu adevărat ce au discutat președinții Donald Trump și Vladimir Putin în cadrul summitului lor de aproape trei ore din Alaska, întrucât cei doi nu au răspuns la...
Preocupările incredibile ale lui Trump, în timp ce începea discuțiile cu Putin. La ce se gândea președintele SUA când se afla față în față cu liderul de la Kremlin
15.08.2025 23:49 - Preocupările incredibile ale lui Trump, în timp ce începea discuțiile cu Putin. La ce se gândea președintele SUA când se afla față în față cu liderul de la Kremlin
În timp ce începea discuțiile cu Putin, Donald Trump era preocupat de altceva, mult mai important, se pare, pentru el decât pacea în Ucraina. Sky News dezvăluie că Trump a lansat o...
Putin a fost întrebat în Alaska dacă "va înceta să ucidă civili". Răspunsul dat cu zâmbetul pe buze de liderul de la Kremlin VIDEO
15.08.2025 23:10 - Putin a fost întrebat în Alaska dacă "va înceta să ucidă civili". Răspunsul dat cu zâmbetul pe buze de liderul de la Kremlin VIDEO
Președintele rus Vladimir Putin a fost primit cu covorul roșu la Anchorage, Alaska, la întâlnirea așteptată de toată planeta. Pe același covor roșu s-a întâlnit și cu Donald Trump, cu...
#Volodimir Zelenski, #Ucraina, #trump putin intalnire alaska 2025 , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Vladimir Putin s-a urcat in "Bestia" lui Donald Trump si au urmat momente total neasteptate, care s-au viralizat instant
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ce lovitura: si-au dat afara din lot portarul titular si au batut palma cu Gianluigi Donnarumma!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce declara Dughin, ideologul lui Putin, într-un interviu pentru Digi24: „Nu avem nicio intenție să invadăm sau să comitem vreo agresiune împotriva României. Niciodată. Avem nevoie de o Românie prietenoasă, suverană”
  2. Tot mai departe de pace - Volodimir Zelenski anunță ce se întâmplă pe frontul ucrainean după întânirea dintre Trump și Putin: "Acest lucru complică situația"
  3. Nicușor Dan participă astăzi la o întâlnire crucială a aliaților Ucrainei. La ce oră vor avea discuțiile
  4. Cum sunt antrenați soldații ucraineni de militari britanici care nu au văzut un război adevărat. Surprinzător, funcționează: "Beneficiul pentru noi este uriaș"
  5. Bătălia pentru o regiune foarte bogată a lumii a început: Putin se pregătește de o luptă cu NATO VIDEO
  6. Probleme pe șantierele României. Câți kilometri de autostradă ar putea fi gata în 2025. CNAIR a făcut ajustarea, în context de austeritate
  7. Vicepreședintele SUA JD Vance va fi prezent în Biroul Oval alături de Trump, când vine Volodimir Zelenski. Ultima întâlnire în acest format s-a lăsat cu scandal
  8. Donald Trump se grăbește să îi pună la aceeași masă pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Întâlnirea ar putea să aibă loc până vinerea viitoare
  9. Explozie puternică la o uzină militară din Rusia. 11 persoane au murit și 130 au fost rănite VIDEO
  10. Deturnarea fondurilor de război. Cum ajung donațiile pentru front să finanțeze vacanțe, automobile de lux și manichiuri în Rusia