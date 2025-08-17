Tot mai departe de pace - Volodimir Zelenski anunță ce se întâmplă pe frontul ucrainean după întânirea dintre Trump și Putin: "Acest lucru complică situația"

Duminica, 17 August 2025, ora 07:21
Volodimir Zelenski Foto: Hepta
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat refuzul Rusiei de a pune în aplicare o încetare a focului, care, în opinia sa, „complică situația” pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin.
„Vedem că Rusia respinge multe apeluri pentru o încetare a focului și încă nu a stabilit când va înceta să ucidă. Acest lucru complică situația. Dacă Rusia nu are voința de a executa un simplu ordin de a-și opri loviturile, ar putea fi nevoie de eforturi majore pentru a face Rusia să dorească să pună în aplicare ceva mult mai important: coexistența pașnică cu vecinii săi pentru deceniile următoare", a scris Zelenski pe rețelele sale de socializare sâmbătă seara.
Luni, liderul ucrainean se va deplasa la Washington DC, unde președintele american Donald Trump a declarat că îl va îndemna pe Zelenski să accepte un acord de pace.
Summit Trump-Putin-Zelenski
Conform CNN, președintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că dorește să organizeze un summit trilateral între el, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin până vinerea viitoare.
Trump a precizat că va începe să lucreze la organizarea întâlnirii dacă discuțiile de luni, din Biroul Oval, cu Zelenski vor decurge bine. La întâlnirea de luni va participa și vicepreședintele SUA, JD Vance.
Oficialii europeni se așteaptă ca cel puțin un alt lider european să se alăture discuțiilor de luni, dar încă nu este clar cine va fi acesta.
Trump se întâlnește cu Putin în Alaska
