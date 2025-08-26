Viktor Orban, hotărât să se răzbune pe Volodimir Zelenski, după bombardamentele de la conducta Drujba. Pe cine a sunat imediat liderul maghiar

Autor: Dan Stan
Marti, 26 August 2025, ora 16:46
1046 citiri
Viktor Orban, hotărât să se răzbune pe Volodimir Zelenski, după bombardamentele de la conducta Drujba. Pe cine a sunat imediat liderul maghiar
Viktor Orban, Peter Szijjarto, Volodimir Zelenski / FOTO: V. Orban (FB), captură video YT

Cresc tensiunile în Europa. Viktor Orban, unul dintre liderii europeni care se opune ajutorului militar acordat Ucrainei, i-a dat o replică tăioasă președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit lui Orban, Zelenski a lovit conducta Drujba pentru că Ungaria nu susține aderarea la UE a Ucrainei. Astfel, în opinia premierului maghiar, acțiunile lui Zelenski vor avea „consecințe pe termen lung”, în relația dintre cele două state, potrivit presei ucrainene. Totodată, Orban a transmis că nu regretă decizia „anti-Ucraina” în problema integrării europene, iar cel mai bun argument este reprezentat de gestul extrem comandat de Kiev.

Potrivit unui articol recent publicat de European Pravda, forțele ucrainene de sisteme fără pilot au lovit de două ori stația de pompare Drujba, în ultimele zile. Articolul menționa că, până în prezent, Kievul s-a abținut să atace Drujba, în principal pentru a evita deteriorarea relațiilor cu Ungaria. Deși Ucraina nu a recunoscut oficial existența unei legături între atacuri și procesul de aderare, numărul coincidențelor nu lăsa loc de îndoială.

Pe 24 august, Zelenski a confirmat versiunea European Pravda privind legătura dintre atacurile asupra Drujba – care furnizează petrol Ungariei – și dialogul ucraineano-ungar, unde problema principală este veto-ul lui Orban asupra deciziilor UE legate de procesul de aderare a Ucrainei. Orban a decis, de asemenea, să îi scrie președintelui american Donald Trump în legătură cu atacul Ucrainei asupra Drujba, iar liderul american ar fi răspuns că este furios.

Zelenski, amenințat cu moartea de un vlogger-vedetă al Ucrainei: „Va ajunge un cadavru”

Decizia pe care Volodimir Zelenski o va lua în legătură cu războiul ar putea deranja una dintre tabere. De exemplu, un naționalist ucrainean l-a amenințat indirect pe președintele de la Kiev cu moartea, dacă va retrage trupele din Donețk.

Pacea nu trebuie obținută oricum, este de părere activistul Serghei Sternenko, vlogger militar.

„Dacă Zelenski va ceda vreun teritoriu neocupat, va ajunge un cadavru. Întâi politic, iar apoi și în realitate. Ar fi o bombă pentru suveranitatea noastră. Oamenii nu ar accepta niciodată așa ceva”, a transmis Sternenko, într-un interviu pentru publicația britanică The Times.

În cadrul aceluiași interviu, Sternenko a făcut apel la pregătiri pentru o „luptă eternă” cu Rusia. În opinia sa, „compromisul este imposibil”.

„În cele din urmă va exista un singur învingător, Rusia sau Ucraina. Dacă imperiul rus va continua să existe în forma actuală, atunci va dori mereu să se extindă. Compromisul este imposibil. Lupta va fi eternă până în momentul în care Rusia va părăsi teritoriul ucrainean”, a transmis activistul ucrainean.

În acest moment, armata rusă controlează în jur de 75% din Donețk și 99% din Lugansk. Kremlinul cere retragerea ucrainenilor din teritoriul de 25% rămas necucerit de ruși, încă.

În vârstă de 30 de ani, Sternenko este o figură controversată în Ucraina. Unii îl consideră un simbol al rezistenței ucrainene, un activist care de la începutul războiului s-a dedicat ajutării armatei prin strângerea de fonduri. Alții îl acuză că este un extremist de dreapta, care a condus în trecut filiala din Odesa a Sectorului Dreapta (Pravyi Sektor), o mișcare politică și paramilitară naționalistă ucraineană, apărută în 2013-2014, în timpul Euromaidanului. Controversatul activist are peste două milioane de abonați pe YouTube și sute de mii de urmăritori pe Telegram.

Pericolul pe care-l riscă Ucraina, prin cedarea de teritorii. Primul general român format la Harvard: „Acesta e cel mai mare risc, în mintea lui Zelenski”
Pericolul pe care-l riscă Ucraina, prin cedarea de teritorii. Primul general român format la Harvard: „Acesta e cel mai mare risc, în mintea lui Zelenski”
După trei ani și jumătate de la invazia Ucrainei, părțile implicate direct, plus America, respectiv liderii UE, s-au pus la masa negocierilor, pentru încheierea conflictului sângeros....
Nemulțumirea unui general român, în contextul negocierilor de pace: „Noi nu beneficiem de nimic, de pe urma sprijinului acordat Ucrainei”
Nemulțumirea unui general român, în contextul negocierilor de pace: „Noi nu beneficiem de nimic, de pe urma sprijinului acordat Ucrainei”
Generalul în rezervă Alexandru Grumaz este nemulțumit de diplomația română. Potrivit analistului militar, țara noastră nu se alege cu mare lucru în urma sprijinului acordat Ucrainei,...
#Volodimir Zelenski, #deces, #amenintare, #Ucraina, #Serghei Sternenko , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sarut la prima intalnire?". Emma Raducanu si Carlos Alcaraz au izbucnit in ras si au dat raspunsuri complet diferite
ObservatorNews.ro
A vizitat toate tarile lumii timp de 20 de ani, apoi si-a gasit casa. Orasul in care a decis sa traiasca
Adevarul.ro
Ofurile romanilor intorsi din vacantele in Grecia: "Insula colcaie de turisti romani. In doi-trei ani va deveni Mamaia Nord"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Captură impresionantă a polițiștilor de la Crimă Organizată Vrancea. Bancnote contrafăcute în valoare de peste 4 milioane de euro descoperite în urma unor controale la unități comerciale
  2. Fostul candidat la Președinția României acuzat de corupere de minori este cercetat sub control judiciar - SURSE
  3. Palatul Élysée răspunde acuzațiilor privind presupuse „aplauze plătite” pentru Macron la parada de 14 iulie
  4. Încă un cetățean turc cercetat după focurile de armă trase în centrul vechi al Capitalei. Bărbatul ar fi complicele principalului suspect
  5. O nouă dronă a fost găsită prăbușită și explodată într-o țară NATO. Din primele informații, nu este rusească, ci ucraineană
  6. Încă două milioane de ruși vor trebui să moară pentru ca Putin să-și salveze reputația în Ucraina. Cifrele îngrozitoare ale unui război fără sfârșit
  7. Un muncitor care lucra pe șantierul Autostrăzii A7 a decedat. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă
  8. Nemulțumirea unui general român, în contextul negocierilor de pace: „Noi nu beneficiem de nimic, de pe urma sprijinului acordat Ucrainei”
  9. Rechizitele și uniformele școlare, la control. Avertizări și recomandări pentru părinți din partea ANPC
  10. Viktor Orban, hotărât să se răzbune pe Volodimir Zelenski, după bombardamentele de la conducta Drujba. Pe cine a sunat imediat liderul maghiar