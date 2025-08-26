Cresc tensiunile în Europa. Viktor Orban, unul dintre liderii europeni care se opune ajutorului militar acordat Ucrainei, i-a dat o replică tăioasă președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit lui Orban, Zelenski a lovit conducta Drujba pentru că Ungaria nu susține aderarea la UE a Ucrainei. Astfel, în opinia premierului maghiar, acțiunile lui Zelenski vor avea „consecințe pe termen lung”, în relația dintre cele două state, potrivit presei ucrainene. Totodată, Orban a transmis că nu regretă decizia „anti-Ucraina” în problema integrării europene, iar cel mai bun argument este reprezentat de gestul extrem comandat de Kiev.

Potrivit unui articol recent publicat de European Pravda, forțele ucrainene de sisteme fără pilot au lovit de două ori stația de pompare Drujba, în ultimele zile. Articolul menționa că, până în prezent, Kievul s-a abținut să atace Drujba, în principal pentru a evita deteriorarea relațiilor cu Ungaria. Deși Ucraina nu a recunoscut oficial existența unei legături între atacuri și procesul de aderare, numărul coincidențelor nu lăsa loc de îndoială.

Pe 24 august, Zelenski a confirmat versiunea European Pravda privind legătura dintre atacurile asupra Drujba – care furnizează petrol Ungariei – și dialogul ucraineano-ungar, unde problema principală este veto-ul lui Orban asupra deciziilor UE legate de procesul de aderare a Ucrainei. Orban a decis, de asemenea, să îi scrie președintelui american Donald Trump în legătură cu atacul Ucrainei asupra Drujba, iar liderul american ar fi răspuns că este furios.

Ads

Zelenski, amenințat cu moartea de un vlogger-vedetă al Ucrainei: „Va ajunge un cadavru”

Decizia pe care Volodimir Zelenski o va lua în legătură cu războiul ar putea deranja una dintre tabere. De exemplu, un naționalist ucrainean l-a amenințat indirect pe președintele de la Kiev cu moartea, dacă va retrage trupele din Donețk.

Pacea nu trebuie obținută oricum, este de părere activistul Serghei Sternenko, vlogger militar.

„Dacă Zelenski va ceda vreun teritoriu neocupat, va ajunge un cadavru. Întâi politic, iar apoi și în realitate. Ar fi o bombă pentru suveranitatea noastră. Oamenii nu ar accepta niciodată așa ceva”, a transmis Sternenko, într-un interviu pentru publicația britanică The Times.

În cadrul aceluiași interviu, Sternenko a făcut apel la pregătiri pentru o „luptă eternă” cu Rusia. În opinia sa, „compromisul este imposibil”.

„În cele din urmă va exista un singur învingător, Rusia sau Ucraina. Dacă imperiul rus va continua să existe în forma actuală, atunci va dori mereu să se extindă. Compromisul este imposibil. Lupta va fi eternă până în momentul în care Rusia va părăsi teritoriul ucrainean”, a transmis activistul ucrainean.

Ads

În acest moment, armata rusă controlează în jur de 75% din Donețk și 99% din Lugansk. Kremlinul cere retragerea ucrainenilor din teritoriul de 25% rămas necucerit de ruși, încă.

În vârstă de 30 de ani, Sternenko este o figură controversată în Ucraina. Unii îl consideră un simbol al rezistenței ucrainene, un activist care de la începutul războiului s-a dedicat ajutării armatei prin strângerea de fonduri. Alții îl acuză că este un extremist de dreapta, care a condus în trecut filiala din Odesa a Sectorului Dreapta (Pravyi Sektor), o mișcare politică și paramilitară naționalistă ucraineană, apărută în 2013-2014, în timpul Euromaidanului. Controversatul activist are peste două milioane de abonați pe YouTube și sute de mii de urmăritori pe Telegram.

Ads