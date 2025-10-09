Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, l-a criticat dur pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după ce acesta a sugerat că Kievul ar putea adera la Uniunea Europeană fără acordul Budapestei. Oficialul maghiar a declarat că "Zelenski a pierdut contactul cu realitatea" și i-a reamintit că decizia privind extinderea Uniunii aparține exclusiv statelor membre, subliniind totodată că Ungaria se opune ferm integrării Ucrainei în UE.

Ministrul ungar de externe i-a reamintit lui Volodimir Zelenski că problema aderării Ucrainei la UE este decisă de cei „care sunt deja în ea”.

"Volodimir Zelenski a pierdut contactul cu realitatea și face declarații scandaloase", este opinia exprimată de ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, comentând recenta declarație a liderului ucrainean, conform căreia Kievul s-ar putea integra în Uniunea Europeană chiar și fără poziția Budapestei, arată Agenția TASS.

„Cred că președintele ucrainean a pierdut complet contactul cu realitatea, a pierdut complet contactul cu ea și poate asta explică de ce spune lucruri care în mod normal ar provoca o furtună de indignare. El spune că Ucraina va deveni membră a Uniunii Europene. Stimate domnule președinte, aceasta nu este decizia dumneavoastră. Această problemă nu este decisă de cei care vor să adere la UE, ci de cei care sunt deja în ea”, a declarat ministrul de externe în cadrul programului „Ora luptătorilor” de pe YouTube.

Szijjártó a reamintit, de asemenea, că deciziile privind admiterea de noi membri în UE trebuie luate în unanimitate, iar Ungaria se opune aderării Ucrainei.

„Poporul maghiar a decis deja că nu dorește integrare strategică cu Ucraina. Nu vrem ca Ucraina să fie membră a UE sau a NATO”, a declarat ministrul.

Guvernul maghiar a avertizat în repetate rânduri că nu va permite aderarea pripită a Ucrainei la Uniunea Europeană, deoarece acest lucru ar distruge economia europeană și ar duce la un conflict armat direct cu Rusia. La summitul UE de la Bruxelles din 26 iunie, prim-ministrul Viktor Orbán a blocat o declarație comună de sprijin pentru Ucraina, care ar fi deschis calea pentru negocierile de aderare.

