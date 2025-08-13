Zelenski merge la Berlin și va vorbi cu Trump alături de cancelarul Merz. Reuniunea la care participă și președintele Nicușor Dan

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat miercuri, 13 august, la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferință cu președintele american Donald Trump, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală.

Ziarul Bild a fost primul care a relatat despre această vizită, care are loc în contextul reuniunilor pe care Merz le organizează înaintea summitului planificat pentru vineri, 15 august, în Alaska, între Trump și președintele rus Vladimir Putin.

Discuțiile lui Merz de miercuri îi vor include și pe liderii Finlandei, Franței, Marii Britanii, Italiei, Poloniei și Uniunii Europene, precum și NATO.

Ucraina speră că întâlnirea va servi - cel puțin parțial - ca o contrapondere europeană la summitul din Alaska, în contextul în care Zelenski și susținătorii săi încearcă să sublinieze pericolele trădării intereselor Kievului în schimbul unui armistițiu.

Programul reuniunilor

Conferința video între Trump, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și liderii Germaniei, Finlandei, Franței, Marii Britanii, Italiei, Poloniei și Uniunii Europene este preconizată să aibă loc la ora 12:00 GMT (15:00, ora României), a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va participa, de asemenea, la videoconferința găzduită de cancelarul german Friedrich Merz.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat marți reporterilor că summitul va fi pentru Trump „o ocazie să asculte” și să afle ce este necesar pentru a se ajunge la un acord.

După convorbire, Trump și vicepreședintele JD Vance urmează să discute cu liderii europeni într-o reuniune online separată, de la ora 13:00 GMT (16:00, ora României), a declarat purtătorul de cuvânt german.

Aceasta va fi urmată, la ora 14:30 GMT (17:30, ora României), de o reuniune online a „coaliției de voință” (Coalition of the Willing), un grup de țări care lucrează la planuri de sprijinire a Ucrainei în cazul unui armistițiu. Președintele Nicușor Dan va participa la această discuție.

Liderii europeni, care se feresc să provoace furia lui Trump, au subliniat în repetate rânduri că salută eforturile sale de pace, subliniind totodată că nu ar trebui să existe niciun acord privitor la Ucraina fără participarea acesteia.

Îngrijorările europenilor

Șase oficiali europeni de rang înalt au declarat pentru Reuters că văd riscul încheierii unui acord nefavorabil pentru Europa și securitatea Ucrainei. Ei au afirmat că unitatea europeană va fi vitală în cazul în care s-ar întâmpla acest lucru.

O sursă familiarizată cu procesul decizional intern a SUA a declarat că nu se poate exclude posibilitatea ca Trump să încerce să încheie un acord direct cu Putin, fără a implica Ucraina sau Europa. Sursa a exprimat însă îndoieli în acest sens, afirmând că acest lucru ar putea cauza probleme cu Kievul și UE.

Un sondaj Gallup publicat săptămâna trecută a arătat că 69% dintre ucraineni sunt în favoarea unei încheieri negociate a războiului cât mai curând posibil. Dar sondajele arată, de asemenea, că ucrainenii nu doresc pace cu orice preț, dacă asta înseamnă concesii zdrobitoare.

Înaintea discuțiilor de miercuri, Zelenski a declarat că Kievul nu poate accepta un acord care să-l oblige să-și retragă trupele din regiunea Donbas din estul țării, o mare parte din aceasta fiind deja ocupată de Rusia. El a declarat marți reporterilor că acest lucru ar priva Ucraina de o vastă rețea defensivă în regiune, facilitând astfel o nouă ofensivă a Rusiei în interiorul Ucrainei în viitor. Liderul ucrainean a adăugat că problemele teritoriale pot fi discutate numai după ce va fi instituit un armistițiu și Ucraina va primi garanții de securitate.

Trupele ruse și-au intensificat recent presiunea pe câmpul de luptă, întărindu-și controlul asupra orașelor Pokrovsk și Kostîantînivka din estul Ucrainei.

