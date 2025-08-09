Cum caută Zelenski sprijin în Europa înainte ca Putin să stea față în față cu Trump. „Este foarte important ca rușii să nu reușească să înșele pe nimeni.”

Un general rus a spus că Trump nu îl va salva pe Zelenski FOTO: Hepta

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a lansat sâmbătă, 9 august, o rundă de contacte cu aliați apropiați, printre care prim-ministrul britanic, Keir Starmer, și președintele francez, Emmanuel Macron, după ce s-a confirmat că președintele american, Donald Trump, intenționează să se întâlnească cu președintele rus, Vladimir Putin, pe 15 august.

Zelenski a anunțat aceste contacte pe X și, după discuția cu Macron, a subliniat că Ucraina și aliații săi europeni 'sunt gata să lucreze cât mai productiv posibil pentru o pace reală'.

„Este foarte important ca rușii să nu reușească să înșele pe nimeni încă o dată. Cu toții avem nevoie de un sfârșit real al războiului și de o bază de securitate fiabilă pentru Ucraina și alte națiuni europene”, a reiterat el, referindu-se la garanțiile pe care Kievul le cere pentru o încheiere negociată a conflictului.

Referindu-se la o convorbire telefonică avută cu șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, președintele Ucrainei a declarat că amândoi sunt de acord că nu a existat nicio schimbare în comportamentul Rusiei până în prezent, în pofida expirării, vineri, a ultimatumului pe care Trump i l-a dat Moscovei de a face un pas spre încheierea conflictului.

„Rușii continuă să refuze să oprească masacrele, continuă să investească în război și continuă să promoveze ideea 'schimbului' de teritoriu ucrainean cu teritoriu ucrainean, cu consecințe care garantează doar o poziție mai favorabilă Rusiei pentru reluarea războiului”, a declarat Zelenski.

El a făcut aluzie la refuzul Moscovei de a accepta o încetare imediată a focului și la posibilitatea, sugerată de Trump, ca un acord negociat să implice un schimb de teritorii între Rusia și Ucraina, care ar presupune cedări teritoriale din partea Kievului.

„Toți pașii noștri trebuie să ne aducă mai aproape de un sfârșit real al războiului, nu de o reconfigurare. Iar deciziile noastre comune cu partenerii noștri trebuie să servească securității noastre comune”, a subliniat el.

De asemenea, președintele ucrainean susține că împărtășește cu Starmer „aceeași viziune cu privire la necesitatea unei păci durabile pentru Ucraina și la pericolul planului rus de a reduce totul la o dezbatere despre imposibil”.

Liderul ucrainean a discutat, de asemenea, cu prim-ministrul estonian Kristen Michal, în continuarea unei runde intense de contacte avute vineri cu președintele sud-african Cyril Ramaphosa, prim-ministrul ceh Petr Fiala, președintele leton Edgars Rinkevics și președintele polonez Donald Tusk.

Zelenski a discutat joi cu cancelarul german, Friedrich Merz, și cu premierul italian, Giorgia Meloni, după ce, în urma întâlnirii dintre Putin și Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, a reieșit că Ucraina nu va fi prezentă la prima reuniune pe care liderii american și rus o vor avea de la începutul războiului, în 2022.

Ministrul britanic de externe, David Lammy, găzduiește sâmbătă, la Chevening House, reședința sa din comitatul Kent, o reuniune a consilierilor aliați pentru securitate națională, în perspectiva summitului Trump - Putin de săptămâna viitoare.

Potrivit dpa, se înțelege că întâlnirea a fost organizată la cererea SUA și va fi co-găzduită de vicepreședintele american, JD Vance, care a sosit vineri în Regatul Unit pentru a-și petrece vacanța și este cazat în apropiere de Chevening. Potrivit unor surse apropriate guvernului britanic, discuțiile ar urma să dureze toată ziua de sâmbătă, scrie AFP.

