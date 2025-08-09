Cum caută Zelenski sprijin în Europa înainte ca Putin să stea față în față cu Trump. „Este foarte important ca rușii să nu reușească să înșele pe nimeni.”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 09 August 2025, ora 19:57
359 citiri
Cum caută Zelenski sprijin în Europa înainte ca Putin să stea față în față cu Trump. „Este foarte important ca rușii să nu reușească să înșele pe nimeni.”
Un general rus a spus că Trump nu îl va salva pe Zelenski FOTO: Hepta

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a lansat sâmbătă, 9 august, o rundă de contacte cu aliați apropiați, printre care prim-ministrul britanic, Keir Starmer, și președintele francez, Emmanuel Macron, după ce s-a confirmat că președintele american, Donald Trump, intenționează să se întâlnească cu președintele rus, Vladimir Putin, pe 15 august.

Zelenski a anunțat aceste contacte pe X și, după discuția cu Macron, a subliniat că Ucraina și aliații săi europeni 'sunt gata să lucreze cât mai productiv posibil pentru o pace reală'.

„Este foarte important ca rușii să nu reușească să înșele pe nimeni încă o dată. Cu toții avem nevoie de un sfârșit real al războiului și de o bază de securitate fiabilă pentru Ucraina și alte națiuni europene”, a reiterat el, referindu-se la garanțiile pe care Kievul le cere pentru o încheiere negociată a conflictului.

Referindu-se la o convorbire telefonică avută cu șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, președintele Ucrainei a declarat că amândoi sunt de acord că nu a existat nicio schimbare în comportamentul Rusiei până în prezent, în pofida expirării, vineri, a ultimatumului pe care Trump i l-a dat Moscovei de a face un pas spre încheierea conflictului.

„Rușii continuă să refuze să oprească masacrele, continuă să investească în război și continuă să promoveze ideea 'schimbului' de teritoriu ucrainean cu teritoriu ucrainean, cu consecințe care garantează doar o poziție mai favorabilă Rusiei pentru reluarea războiului”, a declarat Zelenski.

El a făcut aluzie la refuzul Moscovei de a accepta o încetare imediată a focului și la posibilitatea, sugerată de Trump, ca un acord negociat să implice un schimb de teritorii între Rusia și Ucraina, care ar presupune cedări teritoriale din partea Kievului.

„Toți pașii noștri trebuie să ne aducă mai aproape de un sfârșit real al războiului, nu de o reconfigurare. Iar deciziile noastre comune cu partenerii noștri trebuie să servească securității noastre comune”, a subliniat el.

De asemenea, președintele ucrainean susține că împărtășește cu Starmer „aceeași viziune cu privire la necesitatea unei păci durabile pentru Ucraina și la pericolul planului rus de a reduce totul la o dezbatere despre imposibil”.

Liderul ucrainean a discutat, de asemenea, cu prim-ministrul estonian Kristen Michal, în continuarea unei runde intense de contacte avute vineri cu președintele sud-african Cyril Ramaphosa, prim-ministrul ceh Petr Fiala, președintele leton Edgars Rinkevics și președintele polonez Donald Tusk.

Zelenski a discutat joi cu cancelarul german, Friedrich Merz, și cu premierul italian, Giorgia Meloni, după ce, în urma întâlnirii dintre Putin și Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, a reieșit că Ucraina nu va fi prezentă la prima reuniune pe care liderii american și rus o vor avea de la începutul războiului, în 2022.

Ministrul britanic de externe, David Lammy, găzduiește sâmbătă, la Chevening House, reședința sa din comitatul Kent, o reuniune a consilierilor aliați pentru securitate națională, în perspectiva summitului Trump - Putin de săptămâna viitoare.

Potrivit dpa, se înțelege că întâlnirea a fost organizată la cererea SUA și va fi co-găzduită de vicepreședintele american, JD Vance, care a sosit vineri în Regatul Unit pentru a-și petrece vacanța și este cazat în apropiere de Chevening. Potrivit unor surse apropriate guvernului britanic, discuțiile ar urma să dureze toată ziua de sâmbătă, scrie AFP.

Avertismentul unui expert cu privire la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce s-ar putea schimba pe scena mondială
Avertismentul unui expert cu privire la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce s-ar putea schimba pe scena mondială
Un expert în politica rusă spune că summitul din Alaska îi dă lui Putin "legitimitate" pe scena mondială şi va fi văzut ca o victorie de către Rusia. Profesorul Stephen Hall, expert în...
Ce șanse are Zelenski să fie invitat la summitul Trump–Putin din Alaska
Ce șanse are Zelenski să fie invitat la summitul Trump–Putin din Alaska
Summitul planificat între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programat pentru 15 august în Alaska, rămâne deschis unor ajustări de ultim moment....
#Volodimir Zelenski, #Vladimir Putin, #Donald Trump, #razboi Ucraina, #negocieri pace Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
AUR pentru Romania! Stefania Uta a scris istorie la Europene, dupa o cursa de-a dreptul neverosimila
ObservatorNews.ro
Trump a anuntat ca se va intalni cu Vladimir Putin pe 15 august, in Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
DigiSport.ro
Ce a postat Alex Baluta pe internet, dupa ce a plecat "pe usa din spate" de la FCSB

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce a fost aleasă Alaska pentru întâlnirea dintre Trump și Putin, Va fi cel mai „fierbinte” punct de pe glob săptămâna viitoare. „Poți vedea Rusia de aici”
  2. Final de misiune pentru patru astronauți. Au revenit pe Pământ după 5 luni pe Stația Spațială Internațională. „Unele momente tumultoase pe Pământ”
  3. Putin folosește tactici sovietice de negocieri, iar Trump este pe cale să cadă în capcană. „Ceri totul, dai ultimatumuri, nu cedezi, și se găsește vreunul prin Vest ca să-ți dea ceva”
  4. Cum caută Zelenski sprijin în Europa înainte ca Putin să stea față în față cu Trump. „Este foarte important ca rușii să nu reușească să înșele pe nimeni.”
  5. Vance se întâlnește de urgență cu aliații europeni ai SUA și cu Ucraina. Vicepreședintele SUA vrea un Vest unit în jurul SUA înaintea summitului Trump-Putin
  6. Avertismentul unui expert cu privire la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce s-ar putea schimba pe scena mondială
  7. Cum sunt declarate mii de firme inactive fiscal de către ANAF, deși și-au plătit taxele la stat. Situațiile cu care se confruntă antreprenorii
  8. Schimbări „la schimbări” pentru obligativitatea asigurărilor de sănătate. Pentru cine mai permite Guvernul să fie gratuit
  9. Ucraina a lovit la 1.300 km de linia frontului. Un depozit cu drone Shahed, pregătite să omoare ucraineni, nimerit în plin VIDEO
  10. Marele avantaj pe care îl are Donald Trump, înainte de întâlnirea istorică cu Vladimir Putin. Cum se va juca „ruleta rusească”