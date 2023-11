Volodimir Zelenski exclude varianta organizării alegerilor în Ucraina: „Nu este momentul” VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski apreciază luni, în contextul unei dezbateri între lideri ucraineni despre organizarea unor eventuale alegeri prezidenţiale - prevăzute în 2024 - că ”nu este momentul alegerilor în Ucraina”, relatează AFP.

”Trebuie să decidem că este momentul apărării, bătăliei, de care depind soarta statului şi a poporului şi nu a farsei, pe care numai Rusia o aşteaptă de la Ucraina”, avertizează el.

Zelensky announced the cancellation of elections in Ukraine.

“We must understand that now is the time for a battle on which the fate of the state depends, and not a time for stuffing. I believe that now is not the time for elections”

