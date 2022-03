Zelenski a acordat un interviu simultan pentru cinci publicații din Rusia. Kremlinul a interzis publicarea și a deschis anchete. Cu toate acestea, declarațiile au apărut VIDEO

Volodimir Zelenski a acordat primul interviu amplu de la începutul războiului mai multor publicații importante din Rusia. Interviul a fost publicat duminică, 27 martie, în paralel de cinci organe media rusești. Cenzura rusească a a interzis publicarea interviului și a ordonat o anchetă în cazul celor care au încălcat consemnul.

Redactorul-șef al publicației Meduza - Ivan Kolpakov, redactorul-șef al canalului TV Rain - Tikhon Dzyadko, jurnalistul și scriitorul Mihail Zygar și corespondentul special Kommersant Vladimir Solovyov au vorbit simultan, într-o conversație live, cu președintele Ucrainei.

I-a fost adresată și o întrebare din partea redactorului-șef al publicației Novaya Gazeta, laureatul Nobel Dmitri Muratov. Interviul a fost realizat pe platforma Zoom, scrie Meduza.

Dmitri Muratov: Stimate domnule președinte. Cred că știți gluma că literele V și Z, care sunt acum utilizate pe scară largă în Rusia, reprezintă inițialele dvs. Este, în opinia dvs, „soluția finală a problemei Zelenski”, unul dintre obiectivele principale ale atacului asupra Ucrainei?

Zelenski: Am auzit multe păreri diferite despre faptul că eliminarea mea este planificată... Probabil, au fost mai multe încercări - ale unor oameni diferiți. [...]

O iau foarte calm. Au fost trimise niște grupuri de oameni, începând cu cele politice... Dacă vorbim de eliminarea mea politică, a fost grupul lui Medvedciuk (n.r. - Viktor Medvedciuk, politician ucrainean apropiat de Putin), nașul actualului președinte rus. Au găsit formate politice pentru eliminare. A fost multă propagandă la alegerile locale. Slăbirea administrației locale. [...]

S-a întâmplat această tragedie - imunitatea noastră ca stat independent. Percepția despre noi nu ca stat independent, ci ca un fel de produs, ca parte a unui organism mare, în fruntea căruia se vede actualul președinte al Rusiei.

Ne considerăm un stat independent, cu o istorie și o morală lungă și profundă. Nu este nimic de spus despre moralitate și unificare... Cred că arătăm astăzi [în timpul războiului] cum este cu adevărat.

Tihon Dzyadko: Vladimir Alexandrovici, am vrut doar să întreb despre ce se întâmplă zilele acestea, despre operațiunile militare, despre război. În ultimele săptămâni, unul dintre punctele fierbinți a fost Mariupol. Știm că orașul este aproape complet distrus, și despre catastrofa umanitară pe care o trăiește populația din Mariupol. Totuși, cine controlează orașul acum? Există mesaje contradictorii despre asta.

Da. Nu există nicio contradicție. Haos informațional - este clar ce l-a cauzat. Realitatea este aceasta: orașul este blocat de armata rusă. Toate intrările și ieșirile din orașul Mariupol sunt blocate. Portul este minat. O catastrofă umanitară în interiorul orașului este fără echivoc, pentru că este imposibil să mergi acolo cu mâncare, medicamente și apă. Militarii ruși trag asupra convoaielor umanitare. Șoferii sunt uciși. Ce se întâmplă cu aceste mărfuri, nu vă pot spune. [...]

Potrivit datelor noastre, au fost scoși forțat de armata rusă peste 2.000 de copii. Locația lor exactă este necunoscută. Ei pot fi acolo cu sau fără părinți. Una peste alta, este un dezastru. Nu pot să vă spun cum arată de fapt. Asta este înfricoșător.

Mihail Zygar: Există multe informații contradictorii, inclusiv numărul de decese. Evaluări extrem de diferite din partea rusă și ucraineană cu privire la numărul soldaților ruși morți. De ce numere atât de diferite? Ce se întâmplă cu cadavrele soldaților ruși care au murit? Sunt duși în patria lor, sunt îngropați pe loc? Aveți vreo listă cu cei morți?

Toți cei care sunt în captivitate - toate listele sunt acolo, aceste date sunt acolo. Nu știu dacă toată lumea este interesată de ei... Politicienii, cred, nu sunt foarte interesați, dar din punctul de vedere al părinților lor, desigur. [...] Cred că partea rusă are toate listele.

Nu mai exista Mariupol. Pur și simplu. Orașele din apropierea Kievului, din regiunea Kiev - orașele noastre mici... Care, cred, sunt la fel ca ale voastre... Toate orașele din apropierea capitalelor sunt, de regulă, orașe mici. Dar toți locuiesc acolo, cei care au case la țară, dar și populația locală. Nu mai există. Pământ ars. Doar pământ ars.

[…] Din anumite motive, șase rachete au lovit ieri la Liov. Șase rachete de croazieră! Ei bine, din anumite motive. Căutau ceva paramilitar acolo... Ce au făcut? Au lovit acolo la diverse depozite de petrol. Ei înțeleg perfect că acum este sezonul de semănat. Ce treabă are asta... Chiar dacă ar fi vorba despre un fel de povești și acțiuni militarizate... Ce legătură are cu campania de semănat? Ucraina hrănește o parte a Europei, jumătate din lumea arabă. Sunteți în relații bune cu arabii - Federația Rusă însăși. Nici turcii, nici nimeni nu are ulei de floarea soarelui, cereale, nimic.

Mihail Zygar: Susțineți boicotarea Rusiei, a artiștilor, muzicienilor, sportivilor ruși? Pentru că am auzit cu toții recent despre ceea ce s-a întâmplat cu Serghei Loznița, care s-a opus boicotului și a fost exclus din academia de film ucraineană. Credeți că este necesar ca toată lumea să fie boicotată?

Zelenski: Cred că este greșit să-l boicotezi, de exemplu, pe Loznița. Cred că Loznița este un artist și are... Ce am auzit... Poate că nu știu totul, nu? Nici măcar nu știu motivul pentru care o organizație undeva acolo l-a expulzat. Cred că trebuie să fi fost un fel de greșeală. Nu stiu. Cu siguranță nu cunosc exact problema. Dar este un artist care are o poziție proucraineană. […] Însă ura pentru tot ce este rusesc va crește cu siguranță.

Vladimir Soloviov: Aflăm despre progrese semnificative (n.r. în negocieri), de exemplu, din declarația președintelui turc Erdogan. Care a spus, în primul rând, că la aceste negocieri ruso-ucrainene se discută șase puncte. Și în al doilea rând, că există deja progrese pe patru dintre ele. Acestea sunt puncte care se referă la Ucraina care nu va intra în NATO, demilitarizare, garanții de securitate și protecția limbii ruse. Dar nu există încă progrese în ceea ce privește statutul Donbasului și statutul Crimeei. Puteți explica?

Zelenski: De ce retorica este construită pe șase puncte? Pentru că, în primul rând, a fost un ultimatum, iar primul document a fost un ultimatum din partea Federației Ruse... A fost... Nici măcar nu l-aș numi un ultimatum pe hârtie – a fost un ultimatum public, pentru că, ca de obicei, a fuzionat undeva în câmpul informaţional. În general, au fost aceste puncte pe care le-ați menționat. […] „Denazificare și demilitarizare” – nu discutăm deloc despre asta. Am spus că grupul nostru... Nu vom sta deloc la masă dacă vorbim despre un fel de „demilitarizare”, un fel de „denazificare”. Pentru mine, acestea sunt lucruri absolut de neînțeles.

Interviul, interzis în Rusia

Roskomnadzor, organismul de supraveghere și reglementare a mass-mediei rusești, a interzis celor cinci publicații din Rusia să publice interviul cu Zelenski. Cu toate acestea, interviul a apărut, inclusiv în format video, pe YouTube.

Discuția integrală, care a durat 90 de minute, este disponibilă în limba engleză pe site-ul Meduza.

„Roskomnadzor avertizează presa rusă despre necesitatea de a refuza publicarea acestui interviu. În ceea ce privește instituțiile media care au efectuat intervievarea, a fost declanșată o anchetă pentru a stabili gradul de responsabilitate și a lua măsuri”.