Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat vineri, 29 decembrie, trupele care apără Avdiivka, oraşul din regiunea Doneţk asediat de trupele ruse şi care este în prezent unul din punctele cele mai fierbinţi ale frontului.

"Am salutat personal luptătorii. Am evaluat împreună cu comandantul situaţia defensivă şi nevoile esenţiale ale trupelor noastre", a scris Zelenski pe reţelele de socializare. "Ţara noastră rezistă graţie acestor războinici. A acelora care, în pofida tuturor dificultăţilor, apără ţara noastră", şi-a lăudat el trupele.

Preşedintele ucrainean şi-a însoţit mesajul cu imagini în care aparent el s-a filmat singur în faţa panoului rutier de intrare în Avdiivka, afirmând că în bătălia pentru acest oraş, devenit principalul obiectiv al ofensivei ruse aflate în desfăşurare, este apărată "ţara întreagă" şi acolo se dă o "luptă pentru viaţă".

Avdiivka. I visited the positions of the 110th «Marko Bezruchko» Mechanized Brigade. One of the toughest spots of the frontline.

I personally thanked the warriors. We reviewed the defense situation and our troops’ key needs with the commander. I honored the best servicemen with… pic.twitter.com/NRQdoB6tOy