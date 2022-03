Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost nominalizat la premiul Nobel pentru pace, potrivit agenției Nexta.

Membrii Parlamentului European și foști oficiali mondiali s-au adresat Comitetului Nobel cu o scrisoare, potrivit alephnews.ro.

„Asistăm la curajul poporului Ucrainei, care a îndurat acest război dezlănțuit împotriva lor de către Federația Rusă. Bărbați și femei ucrainene curajoși luptă pentru păstrarea democrației și a autoguvernării. De la președintele recalcitrant ales democratic al Ucrainei, Volodimir Zelenski bărbatului care, cu lacrimi în ochi, își ia rămas bun de la familie pentru a lupta pentru țara lor”.

În scrisoare, membrii Comitetului Nobel sunt rugați să prelungească procedura de nominalizare pentru Premiul Nobel până pe 31 martie, întrucât de fapt este deja închisă, scrie sursa citată.

