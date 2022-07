Zelenski, despre secretul rezistenței ucrainene în fața invadatorilor ruși: „Unitatea ucraineană nu poate fi ruptă prin minciuni sau intimidare”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, sâmbătă seară, în discursul către naţiune, că rachetele ruseşti nu vor reuşi să distrugă unitatea poporului Ucrainei.

Discursul lui Zelenski de sâmbătă seară a venit la 32 de ani de la semnarea declaraţiei de independenţă a Ucrainei.

"Ucraina a rezistat loviturilor brutale ale Rusiei. Am reuşit deja să eliberăm o parte din teritoriul care a fost ocupat după 24 februarie. Vom elibera treptat şi alte regiuni ale statului nostru aflate în prezent sub ocupaţie. În timpul unui asemenea război, am putut obţine statutul de candidat la UE. Am menţinut stabilitatea instituţiilor publice. Sistemul de energie a fost reconstruit pentru a funcţiona în reţeaua electrică a continentului european. Toate procesele logistice din stat – militare şi economice – au fost recanalizate. Şi cel mai important, menţinem unitatea internă, depăşind conflictele şi contradicţiile care ne împiedicaseră în trecut.

Este evident că orice rachetă şi artilerie a Rusiei nu va reuşi să ne distrugă unitatea şi să ne scoată de pe calea noastră. Şi ar trebui să fie la fel de evident că unitatea ucraineană nu poate fi ruptă prin minciuni sau intimidare, informaţii false sau teorii ale conspiraţiei.

Cu toţii trebuie să ne amintim costul greşelilor şi al discordiei care au făcut dificil ca generaţiile anterioare să obţină rezultatele pe care le avem astăzi. Trebuie să ne amintim cât de mult a trebuit să treacă poporul nostru până când a devenit posibil să restabilească suveranitatea şi independenţa Ucrainei. Vom sta în picioare. O să câştigăm. Vom câştiga, ne vom reconstrui vieţile. O vom face împreună – doar aşa se poate face. Acest lucru se poate face numai fără concurenţă reciprocă. Aceasta este obligaţia noastră faţă de toate generaţiile poporului nostru care au luptat pentru libertatea şi suveranitatea noastră a Ucrainei", a spus Zelenski.

