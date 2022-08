Ce vor rușii să facă cu soldații ucraineni capturați. Zelenski: „Aceasta va fi linia dincolo de care orice negociere este imposibilă”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică seară, 21 august, în discursul adresat naţiunii, că la Mariupol se pregăteşte un "proces-spectacol" pentru soldaţii ucraineni capturaţi.

El a subliniat că Ucraina nu va tolera acest lucru şi, dacă aşa ceva se va întâmpla, orice negociere cu Rusia nu va mai exista.

„Începe a 180-a zi a apărării noastre şi o nouă săptămână. Săptămâna pe care o aşteptăm cu nerăbdare în fiecare an, deoarece este timpul sărbătorii noastre principale, sărbătoarea Ucrainei - Ziua Independenţei. Şi în această săptămână ocupanţii cu siguranţă nu se aşteptau să fie aşa... Nu şi-ar fi putut imagina că nici acum, după şase luni de război atât de brutal, ne vom sărbători independenţa pe pământul nostru şi în capitala noastră. Dar aşa este. Acesta este pământul nostru. Aceasta este independenţa noastră, pe care nimeni nu o poate rupe şi nimeni nu o poate lua.. Toată lumea din Ucraina simte asta. 180 de zile - aproape şase luni - majoritatea absolută a poporului nostru nu are nicio îndoială că vom obţine victoria Ucrainei. Suntem uniţi, suntem mai încrezători acum decât am fost în multe decenii. Şi acesta este unul dintre fundamentele tăriei noastre, al puterii noastre. Şi, prin urmare, este una dintre ţintele principale pentru teroriştii ruşi. Ei lovesc în sentimentele ucrainenilor, în rănile din sufletele poporului nostru la fel ca în oraşele noastre... Lovesc crunt, cinic. Dar cu o altă armă. Şi nu numai cu propagandă, nu doar cu minciuni. Chinuirea oamenilor, a tuturor celor care suferă cea mai mare durere, cele mai mari dificultăţi, este unul dintre mijloacele teribile de presiune, devenită obişnuită pentru Rusia", a afirmat Zelenski.

Ads

Preşedintele ucrainean a afirmat că, potrivit informaţiilor din presă, la Mariupol se pregăteşte "decorul pentru un proces spectacol absolut dezgustător şi absurd al apărătorilor ucraineni", al războinicilor noştri care sunt captivi ai ocupanţilor.

"Indiferent ce gândesc ocupanţii, indiferent ce plănuiesc, reacţia statului nostru va fi absolut clară. Dacă are loc acest proces dispreţuitor, dacă oamenii noştri sunt aduşi în acest peisaj încălcând toate acordurile, toate regulile internaţionale, dacă există abuz... Aceasta va fi linia dincolo de care orice negociere este imposibilă. Rusia se va scoate din negocieri. Nu vor mai fi discuţii. Statul nostru a spus totul. Toţi partenerii Ucrainei au fost informaţi despre ceea ce poate pregăti statul terorist în această săptămână. Astăzi am vorbit cu preşedintele Macron despre toate ameninţările. Preşedintele Turciei Erdogan este de asemenea informat despre toate acestea. Sunt sigur că şi secretarul general al ONU va reacţiona. Ei şi alţi lideri mondiali au primit semnale adecvate de la noi. Toată lumea înţelege totul. Ei înţeleg ce fac ocupanţii şi ce ameninţă. Şi înţeleg că Ucraina nu va tolera acest lucru. Nu va tolera chinuirea oamenilor despre care se poate spune un singur lucru: sunt eroi ai patriei lor, au apărat libertatea poporului lor de invadatorii de pe pământul lor. Chiar şi în timp de război, trebuie să existe reguli. Puterea lumii este cu siguranţă suficientă pentru a face orice stat, orice terorist să respecte aceste reguli. Ei bine, noi toţi - toţi ucrainenii - trebuie să ne amintim un lucru: indiferent de ce, scopul nostru este victoria. Indiferent de ce, ne îndreptăm spre victorie, în ciuda tuturor. Indiferent de ce, slavă tuturor războinicilor noştri! Ucraina este mai presus de toţi şi de toate", a completat preşedintele Ucrainei.

Ziua Independenţei Ucrainei se sărbătoreşte la 24 august, când se împlinesc şase luni de la invazia rusă.

Ads