Videoclip viral cu Zelenski folosit la propagandă și dezinformare în masă în SUA. „Spune că vrea ca fiii și fiicele noastre să meargă să moară în Ucraina”

Declarațiile președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de la finalul lunii februarie, ar fi fost scoase din context și folosite la dezinformare în SUA, potrivit cnn.com..

Membrii Congresului, foști oficiali guvernamentali și personalități conservatoare care au luat cuvântul la o conferință de joi și vineri au făcut afirmații false despre o varietate de subiecte.

Reprezentantul Jim Jordan din Ohio a rostit două afirmații false despre președintele Joe Biden. Reprezentanta Marjorie Taylor Greene din Georgia a repetat o afirmație dezmințită despre președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie sursa citată.

Marjorie Taylor Greene a declarat că Partidul Republican are datoria de a proteja copiii. Enumerând presupusele amenințări la adresa copiilor, ea a spus: "Acum, fie că este vorba de Zelenski care spune că vrea ca fiii și fiicele noastre să meargă să moară în Ucraina..." Mai târziu, în discursul ei, ea a spus: "Mă voi uita la o cameră de filmat și îi voi spune direct lui Zelenski: ar fi bine să nu te mai atingi de fiii și fiicele noastre, pentru că ei nu mor acolo".

Jurnaliștii scriu că afirmația lui Greene este falsă. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a spus că vrea ca fiii și fiicele americanilor să lupte sau să moară pentru Ucraina. Afirmația falsă, care a fost dezmințită de CNN și de alte persoane la începutul săptămânii, se bazează pe un videoclip viral care a scos din context comentariile lui Zelenski.

În realitate, Zelenski a spus, la o conferință de presă de la sfârșitul lunii februarie, că, dacă Ucraina pierde războiul împotriva Rusiei pentru că nu primește suficient sprijin din alte părți, Rusia va intra în țările membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord din țările baltice (o regiune formată din Letonia, Lituania și Estonia) pe care SUA vor fi obligate să trimită trupe pentru a le apăra. Conform tratatului care guvernează NATO, un atac asupra unui membru este considerat un atac asupra tuturor. Ucraina nu este membră NATO, iar Zelenski nu a spus că americanii ar trebui să lupte acolo.

Greene este una dintre persoanele care au distribuit videoclipul ieșit din context pe Twitter săptămâna aceasta.

Zelinsky:

Ukraine needs fresh young Americans to help fight on the ground war.

"The US will have to send their Son's & Daughter's... to WAR..."

"....and they will be DYING."

. pic.twitter.com/P2Ywpci26r