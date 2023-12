Discuție „sinceră” între Zelenski și Viktor Orban: „A fost vorba despre subiectele noastre europene” VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a avut o conversaţie "sinceră" cu premierul ungar Viktor Orban la învestirea preşedintelui argentinian Javier Milei, duminică, informează Reuters.

"A fost o discuţie cât se poate de sinceră - şi, evident, a fost vorba despre subiectele noastre europene", a declarat Zelenski în discursul său video nocturn postat pe canalul Telegram la începutul zilei de luni.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care Orban ameninţă să blocheze mai mult sprijin financiar din partea Uniunii Europene pentru Kiev, se opune intrării Ucrainei în blocul comunitar şi Casa Albă şi-a intensificat presiunile pentru acordarea de ajutor Kievului, după ce republicanii au blocat o lege de cheltuieli de urgenţă pentru finanţarea războiului.

Şeful de presă al lui Orban, Bertalan Havasi, a confirmat întâlnirea într-un e-mail care nu a precizat dacă liderul ungar va continua să se opună intrării Ucrainei în Uniunea Europeană.

"În ceea ce priveşte aderarea Ucrainei la UE, Viktor Orban a semnalat că statele membre ale Uniunii Europene discută în permanenţă această problemă", a menţionat Havasi în e-mail.

O înregistrare video de pe canalul YouTube al Senatului argentinian i-a arătat pe Zelenski şi Orban conversând timp de aproximativ 20 de secunde în timp ce erau alături de alţi invitaţi în parlamentul argentinian.

Summitul UE din 14-15 decembrie ar urma să decidă dacă încep sau nu negocierile de aderare cu Ucraina.

Orban a declarat în mod repetat că se opune începerii discuţiilor acum. Orice decizie de a continua trebuie să fie luată în unanimitate.

Orban a ameninţat, de asemenea, că va bloca demersurile de a i se acorda Kievului un sprijin bugetar de 50 de miliarde de euro (53,80 miliarde de dolari) până în 2027, deşi un oficial de rang înalt a declarat vineri că UE va găsi modalităţi de a sprijini financiar Ucraina chiar dacă Ungaria va vrea să blocheze acest demers.

Zelenski a declarat anterior că a vorbit la telefon cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a-şi coordona poziţiile.

"Contăm pe o decizie pozitivă în ceea ce priveşte alocarea a 50 de miliarde de euro şi începerea negocierilor privind aderarea Ucrainei la UE", a precizat el într-o postare pe Telegram.

"Europa trebuie să îşi apere cu hotărâre valorile şi unitatea. Ştiu că ne putem baza pe sprijinul doamnei preşedinte în această chestiune", a adăugat el.

