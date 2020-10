Consultare populara in ziua alegerilor locale din Ucraina: legalizarea canabisului si reducerea numarului de parlamentari, printre intrebari

Intr-un apel adresat ucrainenilor, Zelenski si-a indemnat concetatenii sa-l ajute sa treaca in parlament proiectul sau de reducere a numarului de deputati la 300 de la 450 cati sunt in prezent.'Daca oamenii vor spune 'da', niciun singur politician - oricat de multa influenta financiara, mediatica sau de partid ar avea - nu va putea sa conteste vointa poporului', argumenteaza Biroul prezidential de la Kiev intr-un comunicat.In februarie, parlamentul ucrainean (Rada Suprema, unicamerala), unde partidul proprezidential 'Slujitorul poporului' detine o majoritate de 246 de deputati, a trecut proiectul respectiv intr-o prima lectura. Dar proiectul de lege are nevoie de cel putin 300 de voturi pentru aprobarea finala, intrucat aceasta implica modificari in Constitutie.O reducere a numarului de deputati ar duce la o intensificare a competitivitatii si i-ar incuraja pe parlamentari sa reprezinta mult mai bine interesele alegatorilor, argumenteaza administratia de la Kiev in comunicatul citat.O alta intrebare la care ucrainenii sunt chemati sa-si exprime opinia este legata de legalizarea cannabisului in scopuri terapeutice in tara. 'Pe teritoriul tarii noastre, aceasta este total ilegal', dar 'lumea se schimba si trebuie sa tragem concluziile de rigoare si sa aduce schimbari contractului nostru social', conform aceluiasi text al presedintiei ucrainene.'Potrivit estimarilor preliminare, cel putin doua milioane de ucraineni au nevoie exact de cannabis' pentru uz terapeutic, se mentioneaza in document, in care presedintia ucraineana sustine: 'Evident, suntem preocupati de buna calitate a vietii lor'.Zelenski a anuntat saptamana aceasta ca cinci intrebari pe probleme sociale vor fi adresate alegatorilor in ziua alegerilor locale, in 25 octombrie. Lista completa cu intrebari a fost data publicitatii abia vineri de catre presedintia de la Kiev, in timp ce Volodimir Zelenski plecase intr-o vizita oficiala in Turcia In afara de cele doua intrebari, celelalte trei vizeaza crearea unei 'zone de liber schimb' in Donbas, regiune din estul tarii, unde doar o parte se afla sub controlul Kievului, cealalta fiind controlata de rebeli separatisti prorusi; introducerea pedepsei cu inchisoare pe viata pentru coruptie si daca Ucraina trebuie sa ridice problema utilizarii garantiilor de securitate stabilite in Memorandumul de la Budapesta la nivel international in cadrul reglementarii conflictului din Donbas?Oponentii lui Volodimir Zelenski - fost actor de comedie, care a castigat detasat alegerile prezidentiale din 2019 cu promisiunea de a reforma clasa politica actuala, a eradica coruptia si a pune capat razboiului din estul tarii - au calificat votul consultativ drept o manipulare si o tentativa de a mobiliza electoratul partidului sau, cu popularitatea in scadere, la sectiile de votare pentru a crestere rata de participare in plina pandemie de COVID-19.In fata criticilor, presedintele a asigurat ca aceasta consultare nu are 'consecinte juridice directe', dar va permite 'fiecarui cetatean sa se exprime asupra unor probleme importante' ale societatii. Mai mult, presedintele a promis sa introduca amendamente legislative - ceea ce legea ii permite - pentru a implementa rezultatele consultarii populare.De asemenea, opozitia s-a aratat interesata din ce fonduri va fi finantata organizarea consultarii populare. Un deputat al partidului proprezidential a indicat vineri ca plebiscitul este finantat de 'sponsori' fara sa le dezvaluie numele, conform agentiei de presa Interfax-Ukraina.