Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunta ca un milion de doze de vaccin vor ajunge "in viitorul apropiat"

"Avem vesti bune despre vaccinul impotriva COVID-19. Vaccinarea va incepe din februarie", a dat asigurari Volodimir Zelenski intr-un Mesaj catre natiune publicat de serviciul sau de presa. Primul milion de doze de vaccinuri produse de un important grup international va fi livrat in viitorul apropiat", a mai afirmat el, adaugand ca va oferi "in curand" mai multe detalii.Acest numar va fi insa departe de necesarul fostei republici sovietice cu o populatie de circa 40 de milioane de locuitori. Polonia vecina, membra a UE , a rezervat aproape 60 de milioane de doze de vaccin pentru populatia sa de 38 de milioane de locuitori.Volodimir Zelenski a afirmat ca s ituatia epidemica in tara ramane "stabila, sub control si mai putin amenintatoare decat in primavara", indemnandu-si compatriotii "sa respecte regulile de siguranta".Spre deosebire de vecinii sai, Ucraina, una dintre cele mai sarace tari din Europa, nu a primit pana in prezent nicio doza de vaccin anti-COVID-19.Kievul se bazeaza pentru moment numai pe cele 8 milioane de doze promise in cadrul Covax, program creat de ONU ce asigura un acces echitabil la vaccinuri, si pe intre 1,9 milioane - 5 milioane de doze din vaccinul chinezesc CoronaVac, daca eficacitatea lui va fi confirmata.Volodimir Zelenski a ridicat aceasta problema de acces in fata tarilor bogate si a solicitat recent Uniunii Europene sa-si ajute vecinii din est.Opozantii ucraineni au acuzat insa guvernul ca nu a stiut sa incheie contracte directe cu producatori occidentali.Potrivit unui recent sondaj, mai mult de jumatate din populatia Ucrainei (intre 52% si 56%) afirma ca este dispusa sa se vaccineze impotriva coronavirusului.Pana in prezent, Ucraina a inregistrat circa 1,2 milioane de cazuri de COVID-19, dintre care 22.000 de decese.