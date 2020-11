Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, infectat cu COVID-19

"Seful statului se simte bine si va continua sa-si exercite indatoririle prin munca de la distanta, in autoizolare", a comunicat administratia prezidentiala de la Kiev."In ciuda tuturor masurilor de carantina, am primit si eu un rezultat + (pozitiv). Am 37,5 si le doresc tuturor 36,6!", a scris Volodimir Zelenski, in varsta de 42 de ani, intr-un mesaj pe reteaua Telegram, referindu-se la temperatura sa corporala, citat de Europa Fm. Sotia lui Zelenski, Olena, a fost spitalizata cateva saptamani dupa ce s-a infectat cu coronavirus in iunie.Premierul ucrainean Denis Smigal a estimat, saptamana trecuta, ca numarul de noi infectari ar putea trece de 15.000 pe zi pana la sfarsitul lunii si de 20.000 pana la sfarsitul anului.In acelasi timp, ministrul Sanatatii a afirmat ca situatia se apropie de catastrofa si ca tara trebuie sa se pregateasca pentru ce este mai rau.Luni, Volodimir Zelenski a spus ca Ucraina ar putea introduce carantina in weekend-uri intr-un efort de a limita raspandirea coronavirusului, si ca aceasta masura nu ar avea un impact negativ serios asupra economiei.