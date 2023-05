Zelenski confirmă că Rusia a pus stăpânire pe Bahmut: ”Momentan este doar în inimile noastre”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pare să fi confirmat că Rusia a câştigat bătălia sângeroasă şi de lungă durată pentru oraşul Bahmut, scrie BBC.

Întrebat duminică dacă Ucraina deţinea controlul asupra oraşului din estul Ucrainei, Zelenski a declarat: "Cred că nu".

Oraşul a fost distrus, a spus el. Liderul grupului paramilitar rus Wagner a declarat sâmbătă, într-o înregistrare video, că forţele sale au capturat oraşul - o afirmaţie pe care oficialii ucraineni au negat-o iniţial.

Analiştii spun că Bahmut are o valoare strategică redusă pentru Moscova, dar capturarea sa este o victorie simbolică pentru Rusia după cea mai lungă bătălie din războiul din Ucraina de până acum.

Oficialii occidentali estimează că între 20.000 şi 30.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi sau răniţi la Bahmut, în timp ce armata ucraineană a plătit, de asemenea, un preţ greu.

Zelenski a fost întrebat despre Bakhmut la reuniunea naţiunilor G7 de la Hiroshima, unde s-a alăturat negocierilor cheie.

"Trebuie să înţelegeţi că nu există nimic" acolo, a spus el, potrivit agenţiei de presă AFP.

"Momentan, Bahmut este doar în inimile noastre", a spus el.

🧵 #Wagner forces are unlikely to successfully conduct a controlled withdrawal from #Bakhmut while in contact with Ukrainian forces within five days without disrupting the Russian MoD’s efforts to prepare for planned Ukrainian counteroffensives. (1/7) https://t.co/KlcWz4l0WB https://t.co/zNpklYXMeM