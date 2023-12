Scurtul moment în care Volodimir Zelenski a fost văzut discutând cu Viktor Orban, în Argentina. Val de speculații după viralizarea imaginilor

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi premierul ungar Viktor Orban au vorbit pentru scurt, duminică, 10 decembrie, în timp ce participau la învestirea preşedintelui argentinian Javier Milei, se arată într-o înregistrare video de pe canalul YouTube al Senatului argentinian.

Nu au fost disponibile imediat detalii despre ce au discutat. Presa ucraineană a speculat că cei doi s-ar putea întâlni la Buenos Aires pentru a rezolva diferendele privind candidatura Kievului la aderarea la Uniunea Europeană.

Cei doi oficiali au fost filmaţi conversând timp de aproximativ 20 de secunde, în timp ce se amestecau cu alţi invitaţi în parlamentul argentinian.

Zelenskyy spoke to Viktor Orban at the inauguration of the Argentine president pic.twitter.com/WWkyaDSSPI