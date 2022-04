Președinții a patru țări se întâlnesc cu Zelenski la Kiev FOTO

Preşedinţii statelor baltice şi ai Poloniei sunt în drum spre capitala Ucrainei, Kiev, pentru a se întâlni cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat un consilier al liderului polonez, conform CNN.

Delegaţia oficială include preşedintele polonez Andrzej Duda, preşedintele lituanian Gitanas Nausėda, preşedintele leton Egils Levits şi preşedintele eston Alar Karis.

