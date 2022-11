Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a fost invitat în emisiunea ”My next guest needs no introduction”, moderată de David Letterman și difuzată pe Netflix.

Letterman a călătorit recent la Kiev pentru a-l intervieva pe Zelenski, iar filmările au avut loc în subteran, la metrou.

Interviul va fi difuzat înainte de sfârșitul anului, însă data concretă nu a fost încă stabilită. De asemenea, va fi primul episod în care este invitat un șef de stat încă în funcție.

President Volodymyr #Zelenskyy will appear in the next episode of the talk show "My Next Guest Needs No Introduction With David @Letterman" on #Netflix. pic.twitter.com/2DRAT5JwVY