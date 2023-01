Zelenzki anunță „decizii adecvate” după cazul de corupție care a zguduit guvernul ucrainean: „Nu vreau să le anunț acum, dar totul va fi corect”

Preşedintele Volodimir Zelenski le-a vorbit ucrainenilor despre justiţie, în mesajul video de duminică seară, menţionând cazul de corupţie descoperit în rândul oficialilor guvernamentali şi asigurându-i că în ciuda războiului, societatea se va construi pe principii corecte şi nu va mai reveni la practicile din trecut. El a părut să sugereze că în zilele următoare va anunţa unele schimbări importante în această privinţă.

„Vreau ca acest lucru să fie clar: nu se va reveni la ceea ce a fost în trecut, la modul în care trăiau diverse persoane apropiate de instituţiile statului sau cei care şi-au petrecut întreaga viaţă alergând după un scaun”, a spus Volodimir Zelenski.

„Într-o societate care simte dreptatea, unitatea oamenilor este întotdeauna mai puternică”, a spus el, menţionând că guvernul a demis duminică un viceministru care a fost demascat de procurori ca fiind corupt.

„Forţele de ordine au toate posibilităţile de a efectua o anchetă şi de a aduce cazul în instanţă. Şi vreau ca acesta să fie semnalul nostru pentru toţi cei ale căror acţiuni sau comportament încalcă principiul justiţiei. Bineînţeles, acum accentul principal este pus pe apărare, politică externă şi război. Dar acest lucru nu înseamnă că nu văd sau nu aud ce se spune în societate la diferite niveluri, atât la nivel central, cât şi în regiuni”, a punctat Zelenski.

„Prin justiţie se uneşte forţa societăţii şi forţa statului”, a spus liderul ucrainean.

El a părut să anunţe că vor urma decizii importante în legătură cu justiţia - posibil reforme, modificări ale legislaţiei, poate alte arestări sau demiteri -, dar a evitat să dea detalii.

„Săptămâna aceasta va fi un moment pentru decizii adecvate. Aceste decizii au fost deja pregătite. Nu vreau să le anunţ acum, dar totul va fi corect”, a spus Zelenski. „Înţeleg ce a atras atenţia oamenilor. În fiecare situaţie, vom analiza totul în detaliu. Problemele legate de energie şi de achiziţii. Relaţiile dintre guvernul central şi regiuni. Tot ce ţine de achiziţiile pentru armată. Şi aşa mai departe”, a continuat el.

„Societatea va primi informaţii complete, iar statul va lua măsurile puternice necesare”, a promis Zelenski.

„În plus, serviciile noastre speciale fac progrese în activitatea lor cu privire la persoanele care merită cel puţin sancţiuni pentru activităţile lor împotriva Ucrainei, a independenţei sale şi a poporului ucrainean. Vom lua şi noi măsurile corespunzătoare. Iar acesta nu este ceva temporar, ci un răspuns real. Acestea sunt acţiuni concrete. Aceasta este ceea ce aşteptăm cu toţii de la instituţiile noastre. De la stat”, a punctat Zelenski.

El a spus că le mulţumeşte celor care apără legea, interesele statului şi asigură dreptatea şi deopotrivă le este recunoscător jurnaliştilor „care cercetează toate faptele şi stabilesc o imagine completă”.

Mulţumirile vin în contextul în care presa ucraineană a semnalat un posibil caz de corupţie la Ministerul Apărării condus de Oleksii Reznikov, unde achiziţiile de alimente pentru trupe s-ar face la preţuri de două-trei ori mai mari decât preţul real.

În altă ordine de idei, preşedintele Zelenski a menţionat în discursul său transmis ca în fiecare seară către ucraineni vizita pe care duminică a făcut-o la Kiev fostul premier britanic Boris Johnson, „un om care nu are nevoie de nicio prezentare specială” şi a subliniat contribuţia britanică „extrem de semnificativă” la apărarea Ucrainei.

„Suntem interesaţi de Boris (Johnson) şi de ceilalţi oameni ca el care lucrează pe probleme de susţinere a Ucrainei în lume, pe probleme de apărare a libertăţii. Acest lucru merită să fie amintit pentru toţi ucrainenii: contribuţia britanică la apărarea noastră este extrem de semnificativă. Le mulţumesc tuturor britanicilor, absolut tuturor prietenilor noştri din Marea Britanie, întregii societăţi, pentru aceasta. Îi mulţumesc domnului prim-ministru Rishi Sunak pentru deciziile sale puternice, pentru politicile sale care fac lumea liberă mai puternică”, ţinut să menţioneze Volodimir Zelenski.

În ziua în care Ucraina a sărbătorit Ziua Unităţii, Zelenski a subliniat că ceea ce a reuşit să facă Ucraina, de la invazia rusă din 24 februarie, a fost să unească lumea liberă, „aşa cum nu a mai fost unită de mult timp”. Preşedintele a făcut apel la menţinerea acestei solidarităţi, atât pe plan intern, cât şi extern.

„Lupta pentru libertate uneşte oameni diferiţi, naţiuni diferite. Iar noi am adus cu adevărat unitatea noastră ucraineană, unificarea noastră istorică, pe care am realizat-o în primele ore ale zilei de 24 februarie, în relaţiile internaţionale în ultimul an. Lumea liberă s-a unit aşa cum nu a mai fost unită de mult timp. Este foarte important să menţinem unitatea. Trebuie să facem tot ceea ce putem pentru a menţine uniţi şi eficienţi oamenii care preţuiesc libertatea.(...) Aceasta este ceea ce ar trebui să facem cu toţii în acest an.

Un an al dreptăţii pentru Ucraina. Un an al unităţii noastre, al tuturor, de dragul libertăţii şi al victoriei. Un an al puterii Ucrainei şi al tuturor celor care preţuiesc libertatea. (...) Sunt recunoscător tuturor celor care înţeleg că putem merge pe acest drum doar împreună şi doar ajutându-ne unii pe alţii. Doar în mod onest şi corect”, a încheiat Zelenski, revenind la ideea de corectitudine cu care şi-a început discursul în contextul scandalurilor de corupţie izbucnite la Kiev.

Ucraina, care a obţinut anul trecut statutul de ţară candidată la aderarea la UE, vrea să convingă Bruxelles-ul că poate face reforme într-un ritm alert, în ciuda războiului. Corupţia rămâne una dintre marile sale probleme. Un summit UE-Ucraina este prevăzut la începutul lunii februarie, în timp ce Kievul aşteaptă să primească o primă tranşă dintr-un ajutor macrofinanciar european în valoare de 18 miliarde de euro pentru întreg anul 2023.