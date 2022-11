Zelenski, după atacul masiv cu rachete al Rusiei: „Acum este timpul ca lumea să răspundă”

Rusiei i se vorbeşte despre pace, dar răspunde cu rachete. I se vorbeşte despre crizele globale pe care Rusia le-a provocat, iar ca răspuns lansează drone iraniene, a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în ultimul mesaj postat pe reţelele de socializare.

”Inamicul a lansat un alt atac masiv cu rachete asupra ţării noastre. În total, 90 de rachete. Sistemul energetic, întreprinderile şi clădirile rezidenţiale au fost avariate (...) Rusiei i se vorbeşte despre pace, dar, ca răspuns, lansează rachete. I se vorbeşte despre crizele globale pe care Rusia le-a provocat, iar ca răspuns lansează drone iraniene. I se oferă zece puncte pentru a pune capăt războiului, iar aceasta lansează zece rachete pentru fiecare punct despre pace”, a afirmat Zelenski în ultimul mesaj video postat pe reţelele de socializare.

Preşedintele a afirmat că în multe oraşe şi regiuni ale ţării există din nou pene de curent.

”Aproximativ zece milioane de ucraineni sunt lipsiţi de electricitate. Cei mai mulţi dintre ei - din acest moment - în regiunea Harkov, regiunea Jîtomir, regiunea Kiev şi regiunea Lviv. Lviv şi alte câteva oraşe au suspendat furnizarea de căldură... În toată ţara există probleme cu comunicaţiile şi internetul. Ca urmare a loviturilor, automatizarea a dezactivat astăzi mai multe unităţi nucleare la două centrale - acestea sunt consecinţe calculate, iar inamicul ştia exact ce face”, a mai transmis preşedintele.

Potrivit acestuia, ”acum este timpul ca lumea să răspundă”.

”În plus, ceea ce am avertizat cu mult timp în urmă s-a întâmplat astăzi. Noi am spus acest lucru. Teroarea nu se limitează la graniţele noastre naţionale. Ea s-a răspândit deja pe teritoriul Republicii Moldova. Iar astăzi, rachetele ruseşti au lovit Polonia, teritoriul ţării noastre prietene. Au murit oameni.

Vă rugăm să acceptaţi condoleanţe din partea tuturor fraţilor ucraineni! De câte ori a spus Ucraina că statul terorist nu se va limita la ţara noastră? Polonia, statele baltice... Este doar o chestiune de timp până când teroarea rusă va merge mai departe. Trebuie să-l punem pe terorist la locul lui! Cu cât Rusia se va simţi mai mult timp în impunitate, cu atât mai multe ameninţări vor exista pentru toţi cei care pot fi atinşi de rachetele ruseşti”, a mai afirmat Zelenski.

Marţi, când Rusia a lasat în Ucraina peste 100 de rachete, în cel mai amplu atac de la invazia declanşată în 24 februarie, Republica Moldova a avut din nou de suferit. Atacul ruşilor, care a vizat cu precădere infrastructura energetică a Ucrainei, a provocat pene de curent şi în mai multe localităţi din Republica Moldova.

