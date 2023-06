Republica Moldova găzduieşte joi un eveniment fără precedent în istoria sa: aproape 50 de lideri din Europa se reunesc pentru al doilea summit al Comunităţii Politice Europene, un for de discuţii creat anul trecut după invazia Rusiei în Ucraina vecină.

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a sosit joi dimineaţă la reuniune, fiind întâmpinat de către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Zelenski a mulţumit Chişinăului pentru sprijinul acordat de la începutul invaziei ruse în Ucraina și a spus că viitorul Ucrainei și Republicii Moldova este în Uniunea Europeană și atrage atenția că garanțiile de securitate sunt importante atât pentru Ucraina, cât și pentru Republica Moldova, pentru că Rusia ar putea ataca și alte zone din Europa.

„Mă bucur să fiu aici, nu a fost simplu să vin în Republica Moldova, dar cum am mai zis, toți ucrainenii transmit mesajul că suntem alături de Moldova. Suntem bucuroși să mergem pe acest drum împreună. Mulțumim poporului moldovean pentru că ne-a găzduit refugiații, nu o să uităm niciodată acest lucru.

Am vorbit despre relațiile noastre bilaterale, sunt câteva proiecte prioritare. Cred că este foarte important viitorul nostru în Uniunea Europeană. Ucraina este gata să fie în NATO, așteptăm doar confirmarea. Garanțiile de securitate sunt importante nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Moldova, pentru că Rusia și-ar dori să atace și alte zone din Europa. Noua noastră inițiativă este o coaliție Patriot, ca să avem un sprijin puternic pe câmpul de luptă. Mulțumesc foarte mult Moldovei. (...) Apropo de formula de pace, suntem în perioada când ne pregătim pentru un summit care a întâmpinat probleme, de aceea nu am stabilit încă o dată. (...) Cred că Jens Stoltenberg ne susține, mi-a spus asta când am avut întâlniri bilaterale, dar avem nevoie de întreaga alianță să fie alături de noi”, a spus Zelenski înaintea Summitului CPE.

Reuniunea celor 27 de state membre ale UE şi a altor 20 de ţări europene la un castel din inima ţinutului viticol moldovenesc va aborda o serie de chestiuni strategice şi va lansa o nouă misiune de parteneriat al UE în această ţară. Însă accentul va fi pus pe o demonstraţie simbolică de unitate, care are loc chiar la uşa Ucrainei.