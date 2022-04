Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit sâmbătă, 16 aprilie, despre încheierea negocierilor de pace cu Rusia.

Zelenski a transmis că în cazul în care armata ucraineană va fi distrusă la Mariupol, negocierile cu Rusia vor fi încheiate.

Eliminarea ultimelor trupe ucrainene prinse în portul asediat Mariupol ar pune capăt discuțiilor cu Moscova, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski.

„Eliminarea trupelor noastre, a oamenilor noștri (n.r. din Mariupol) va pune capăt oricăror negocieri” dintre Ucraina și Rusia, a spus Zelenski într-un interviu pentru site-ul de știri Ukrainska Pravda.

„Va fi un impas, deoarece nu ne negociem nici teritoriile, nici poporul nostru”, a adăugat președintele Ucrainei, potrivit english.alarabiya.net.

