Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, s-a adresat în fața parlamentului Norvegiei miercuri, 30 martie.

Zelenski a punctat că țara pe care o conduce are nevoie de sisteme de artilerie, dar și de arme antiaeriene și antinavă, pentru a face față trupelor ruse.

În plus, a cerut companiilor norvegiene să iasă de pe piața Rusiei pentru a nu alimenta indirect cu bani armata rusă.

Zelenski a solicitat de asemenea Norvegiei să blocheze porturile pentru navele ruse și să ajute la reconstruirea Ucrainei după terminarea războiului.

În final, președintele a reamintit că trupele ruse au ucis până acum 145 de copii, iar acesta este doar numărul oficial. A adăugat și că Norvegia are capacitatea de a asigura securitatea energetică a Europei.

