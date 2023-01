Primarul Ploieștiului este numit Nero! Circ politic între Roberta Anastase și edilul orașul pentru un parc municipal

Circ mediatic între primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, și președintele Consiliului Județean, Iulian Dumitrescu, membru important în PNL.

Ieri, primarul Andrei Volosevici a postat pe Facebook o fotografie în care era îmbrăcat cu un tricou inscripționat cu mesajul ”Dumitrescule, parcul vest este al ploieștenilor!”

În absența unei reacții a celui atacat, în apărarea lui a sărit deputata Roberte Anastase, președintele PNL Prahova, care l-a asemănat pe Volosevici cu Nero.

Într-o postare generoasă, aceasta a explicat că Volosevici a ajuns să gândească ca un veritabil “suveran” al Ploieștiului “indreptațit” să dispună după bunul plac de viețile oamenilor, iar de aici și până la momentul în care s-a transformat intr-un “Nero de Ploiesti” nu a fost decat un pas!

Contactat telefonic de ziarulincomod.ro, primarul Andrei Volosevici a avut o reacție dură la adresa președintelui PNL Prahova.

Acesta spune că reprezentanții Consiliului Județean Prahova ar trebui să investească în spitatul pentru care municipalitatea a transferat 16 hectare de teren.

Mai mult, spune că reacția Robertei Anastase este comandată de Iulian Dumitrescu.

”Plecat fiind la Paris sau prin Dubai, președintele doamnei Anastase, i-a spus că trebuie să aibă o reacție care o pune într-o poziție stânjenitoare din mai multe considerente.

Tehnic, investițiile se pot face, așa cum am pus în postarea mea, prin parteneriat, așa cum se face cu toate primăriile din județ și din toată țara asta, dar pentru asta trebuie să ai minime cunoștințe administrative.

Mi-aș fi dorit tare mult ca o astfel de postare acidă să fi fost și la sfârșitul anului 2022 când ploieștenii nu au primit nici un leu de la Consiliul Județean, sau în 2021 când am primit doar 700.000 de lei de la Consiliul Județean. Poezia spusă este jenantă pentru că eu nu mă opun investițiilor, aș fi vrut să fac mai multe dar între timp m-am ocupat de banii pentru gaz. Repet, se poate face investiția în parc în parteneriat. Și atunci, eu îmi pun un tricou cu mulțumim Iulian Dumitrescu.

Dar este evident că Iulian Dumitrescu i-a dat un telefon Robertei din Dubai sau de la Paris și i-a spus să reacționeze, motiv pentru care a făcut lucrul astă. Este clar că nu are habar nimic despre administrație. Eu cred că ar fi trebuit să se apuce de primul proiect, votat în 2021, de spitalul județean unde am dat 15 hectare și am mutat pepiniera. Nu se face niciun spital, dar am dat 15 hectare. Poate, cine știe, acolo va apărea un cartier, că e și bună zona, în nordul orașului. Încă se face SF-ul ala, nu știu la ce, că e clar că nu are legătură cu nimic, am dat déjà 15 hectare și acum urmează 64, ca să facem o sală de sport polivalentă, un bazin de înot olimpic și un patinoar. Pe 64 de hectare! Rupem! Intrăm în Cartea Recordurilor. E o minciună de nedescris”, a declarat pentru Ziarul Incomod, Andrei Volosevici.

