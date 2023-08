Povestea voluntarului român care curăță parcurile de joacă din Bulgaria

"Numele meu este Gabriel. Sunt un român care locuieşte la Londra. Sunt inginer agronom", povesteşte un bărbat care a devenit popular în ultimele luni pentru curăţarea locurilor publice din Bulgaria ca voluntar.

Intervievat de BTA, el refuză să-şi spună numele de familie, deoarece după un interviu anterior din martie, în care s-a prezentat cu nume şi prenume, a început să primească ameninţări prin intermediul reţelelor de socializare cu privire la activitatea sa de voluntar.

Gabriel a studiat limba bulgară la Londra, unde a cunoscut-o pe viitoarea sa soţie, originară din oraşul bulgar Varna, de la Marea Neagră. "Venim din când în când în Bulgaria, pentru că unul dintre copiii noştri, care are un sindrom rar, vizitează aici un kinetoterapeut", explică el.

"Bulgaria este o ţară grozavă. Aici nu eşti niciodată prea departe de un munte. Eu sunt din estul României, iar cel mai apropiat munte acolo se află la două ore şi jumătate cu maşina de acasă", povesteşte el.

În martie, în timp ce aştepta ca fiul său să iasă dintr-un centru medical pentru copii din Sofia, Gabriel a văzut o bucată de pământ care părea foarte neîngrijită. "M-am gândit că aş putea să o curăţ în loc să stau acolo fără să fac nimic", povesteşte el. "M-am dus la un restaurant din apropiere şi i-am rugat să-mi dea saci de gunoi şi mănuşi". În săptămâna următoare, el a petrecut câteva ore în fiecare zi curăţând bucata de pământ. A adunat şi a aruncat peste 20 de saci de deşeuri, inclusiv patru scaune, două mese şi, în mod ironic, o mătură nouă.

Trecătorii l-au fotografiat şi filmat făcând curăţenie şi au postat fotografiile şi videoclipurile pe reţelele de socializare. Unul dintre videoclipuri a fost distribuit de peste 20.000 de ori pe Facebook. Gabriel spune că acest lucru l-a motivat şi mai mult să continue să lucreze ca voluntar.

Mai târziu, a călătorit în Marea Britanie, apoi s-a întors în Bulgaria în iulie. A stat cu un membru al familiei în Varna. În oraşul de coastă şi-a ales următorul loc de curăţat. Era un loc de joacă pentru copii de lângă o clădire de locuinţe. Era murdar şi neîngrijit, aşa că s-a apucat de treabă. "Am strâns un sac de gunoi, şi asta de la un loc de joacă care este folosit în fiecare zi. Am curăţat şi groapa cu nisip, era acoperită cu iarbă înaltă de 30 cm. Am găsit în nisip obiecte metalice ascuţite, bucăţi de sticlă şi cuie. Niciunul dintre ceilalţi părinţi de la locul de joacă nu a vrut să meargă cu mine la consiliul municipal pentru a face o alertă", povesteşte Gabriel.

S-a dus, deci, singur. El a spus consiliului municipal că la locul de joacă ieşeau fragmente metalice din pământ, probabil resturi ale unei structuri care fusese demontată. "După un timp au venit şi le-au scos. Acum, este un loc minunat, perfect sigur pentru copii", remarcă el.

Gabriel se descrie ca fiind o persoană activă, căreia îi pasă de sănătatea sa. Se trezeşte la 5.30 dimineaţa şi face cel puţin 7.000 de paşi pe parcursul zilei. În timpul plimbărilor sale de dimineaţă, el întâlneşte adesea cu spaţii murdare sau neîngrijite. "În loc să mă plimb pur şi simplu, curăţ aceste locuri", povesteşte el.

"Oamenii mă întreabă adesea de ce o fac. Eu le spun că, în primul rând, o fac pentru mine şi pentru copiii mei. Dacă cineva vrea să mi se alăture, bine. Dacă nimeni nu vrea să mi se alăture, este tot bine. Nicio aşteptare, nicio dezamăgire", susţine românul.

El alege locurile de curăţat la întâmplare. "De exemplu, acum sunt în cartierul Krasno Selo din Sofia. Am văzut o bucată de pământ murdară şi am început să o curăţ. Sunt multe alte spaţii în apropiere care au nevoie de curăţare. Sunt misiunile mele viitoare".

Mulţi îi scriu că se simt inspiraţi de el să înceapă să lucreze ca voluntari. "Îi îndemn să o facă, pentru că totul depinde de noi. Pentru a menţine Bulgaria curată este nevoie de muncă în echipă între cetăţeni şi autorităţi. În loc să ne învinovăţim unii pe alţii pentru mediul murdar, ar trebui să începem să lucrăm împreună", spune Gabriel.

El observă că numeroase containere de deşeuri din stradă sunt descoperite, ceea ce permite vântului puternic să-şi împrăştie conţinutul în jur. El recomandă folosirea containerelor cu capace retractabile prin presiunea piciorului.

Gabriel plănuieşte să-şi continue munca de curăţenie şi să încerce să organizeze grupuri de curăţători. El petrece trei-patru luni în Bulgaria în fiecare an, dar intenţionează să se mute definitiv aici cu familia.

"Bulgaria este o ţară foarte frumoasă, cu o istorie măreaţă. Oamenii de aici îşi iubesc ţara, dar un adevărat patriot îşi arată dragostea pentru ţara sa având grijă de ea şi protejând-o. Nu ar trebui să-ţi iubeşti ţara doar de ziua naţională. Ar trebui să o iubeşti pe tot parcursul anului".

El îşi prezintă munca de voluntar pe o pagină specială de Facebook.

