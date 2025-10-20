Un câine care a trecut pe lângă un Volvo a declanșat un proces de milioane. Portbagajul cu închidere automată i-ar fi provocat răni grave unei femei

Luni, 20 Octombrie 2025, ora 11:04
Un câine care a trecut pe lângă un Volvo a declanșat un proces de milioane. Portbagajul cu închidere automată i-ar fi provocat răni grave unei femei
Mașină Volvo FOTO Pexels

Un incident neobișnuit petrecut în New Jersey a adus în atenția publicului o problemă legată de siguranța automobilelor moderne. O femeie a dat în judecată compania suedeză Volvo, acuzând-o că sistemul de deschidere automată a portbagajului mașinii sale s-a închis brusc, lovind-o în cap și provocându-i răni grave.

Potrivit AutoBlog.com, procesul ar putea avea implicații importante pentru întreaga industrie auto, în special pentru tehnologiile de tip „hands-free”, utilizate tot mai frecvent în vehiculele de ultimă generație.

Femeia acuză dureri la doi ani distanță după incident

Incidentul s-a petrecut în octombrie 2023, când Megan Kohr, o locuitoare din New Jersey, se afla în spatele unui SUV Volvo cu portbagajul ridicat. În acel moment, câinele unei cunoștințe a trecut pe lângă mașină, iar senzorul amplasat sub bara de protecție, conceput pentru a permite deschiderea sau închiderea automată a portbagajului printr-o simplă mișcare a piciorului, ar fi fost declanșat accidental. Portbagajul s-a închis brusc, lovind-o pe femeie în zona capului.

Conform aceleiași surse, sistemul nu ar fi detectat prezența unei persoane în spatele vehiculului și nu ar fi emis niciun semnal de avertizare înainte de închidere.

Megan Kohr susține că a suferit o vătămare cerebrală gravă în urma incidentului și că, la aproape doi ani distanță, se confruntă în continuare cu probleme de echilibru, sensibilitate la lumină și tulburări de vedere. În cererea de chemare în judecată, aceasta cere despăgubiri pentru costurile medicale, pierderea veniturilor și suferința fizică și emoțională cauzată de accident.

Cererea depusă la o instanță din New Jersey îi vizează atât pe Volvo Car USA, cât și pe proprietarul vehiculului, care este angajat al companiei. Reclamanta acuză producătorul de neglijență și lipsă de măsuri de siguranță adecvate pentru o tehnologie concepută, în teorie, să aducă un plus de confort.

Replica Volvo

Volvo nu a oferit un comentariu specific cu privire la acest caz, însă a declarat că toate sistemele sale activate prin mișcare respectă standardele internaționale de siguranță.

Cazul deschide însă o dezbatere mai amplă despre limitele și riscurile tehnologiilor de confort din industria auto. Pe măsură ce constructorii renunță la mecanismele tradiționale și adoptă sisteme inteligente bazate pe senzori și aplicații mobile, incidentele neprevăzute ridică tot mai multe semne de întrebare.

Pentru Volvo, miza este uriașă. Brandul și-a construit reputația globală pe inovațiile în materie de siguranță, de la celebra centură cu prindere în trei puncte până la cele mai recente sisteme de protecție a șoferilor. Faptul că o clientă acuză compania că un sistem de confort i-a provocat răni grave lovește direct în imaginea unei mărci care s-a definit, timp de decenii, prin grija pentru viața utilizatorilor.

#Volvo, #portbagaj auto, #SUA, #New Jersey , #SUA
