Ce nuanțe de blond să alegi anul acesta?

Vine vara, bine-mi pare, visez la plete blonde sub soare – ți se potrivesc aceste versuri? Înseamnă că în viitorul tău se întrevede o vizită la salonul preferat pentru o sesiune de vopsire. Iar dacă vrei să te bucuri de un look fresh, cu plete blonde perfecte pentru vară, dar să te menții în continuare și în tendințe, ascultă sfaturile stiliștilor! Alege una din recomandările acestora privind nuanțele de blond la modă în anul 2023 și fă o mini-schimbare de look pentru vara aceasta!

Blond auriu

Aceasta este o nuanță de blond clasică, dar care pare că se reinventează și pune stăpânire mereu pe tendințele din anotimpul cald. Amintindu-ne de faimoasele fotomodele din anii 90, precum Claudia Schiffer, este o nuanță luminoasă, strălucitoare, care va arăta excelent sub razele de soare.

Blond căpșună

O nuanță puțin jucăușă, puțin romantică, blondul căpșună se menține în continuare printre recomandările stiliștilor și preferatele clientelor. Cu note ușoare roz-portocalii, poți alege nuanțe mai calde sau mai reci de vopsea de păr blond, care să se potrivească perfect tipului tău de piele.

Blond tigru

O nuanță mai puțin cunoscută, însă care devine tot mai populară, în special anul acesta, este blondul tigru. Cu tonuri ușoare de auriu și cupru, blondul tigru este un blond ce te duce cu gândul la culoarea piersicii. Părul tău va arăta perfect pe timp de vară, în special când vei face poze sub lumina razelor de soare din momentul magic al zilei – golden hour.

Blond caramel

Este o nuanță de păr blond ideală pentru persoanele cu tenul mai închis la culoare și ochii căprui, fiind extrem de flatantă pentru trăsăturile acestora. Cu această culoare de păr vei obține echilibrul cromatic perfect între un blond mai închis și un șaten mai deschis.

Blond argintiu

Duce un pic spre platinat, dar are un luciu aparte: blondul argintiu îți conferă o strălucire perlată și o notă sofisticată, indiferent dacă ieși la o cină romantică sau mergi să te relaxezi la piscină. De asemenea, este alegerea perfectă dacă ai fire de păr albe, întrucât te va ajuta să le ascunzi perfect, creând în același timp un look uniform, plăcut.

Blond miere

Nicio nuanță de păr blond nu pare mai răsfățată de razele soarelui decât blondul miere. Este o nuanță cu note mai naturale, care nu dau impresia de păr vopsit. În plus, se potrivește în mare parte oricărui tip de ten și merge perfect cu pielea bronzată.

Șuvițe de păr blonde

Nu putem uita și de clasicele șuvițe – cele blonde merg perfect pe părul castaniu sau șaten. Îți vor da un look perfect pentru vară, iar cu cât sunt făcute mai naturale, cu atât vor da impresia de șuvițe deschise la culoare și răsfățate de soare.

Poți alege să te vopsești la salonul preferat, dar și acasă – există pe piață numeroase opțiuni pentru decolorarea și vopsirea părului, inclusiv pentru șuvițe. Ulterior vopsirii părului nu uita să îl și îngrijești cum trebuie, pentru a-l mențină sănătos, cu un luciu natural, iar culoarea să reziste în timp. Poți urma sfaturile următoare:

- utilizează șampon și balsam pentru păr vopsit și, o dată pe săptămână, o mască hidratantă;

- ideal ar fi să eviți soarele, însă vara este imposibil, așa că folosește un spray de protecție UV, pentru a preveni modificarea culorii și degradarea părului;

- evită utilizarea aparatelor de coafat/uscat părul pe bază de căldură și, când le folosești, utilizează un produs care să asigure protecție împotriva căldurii;

- umezește părul cu apă normală și aplică un balsam leave-on înainte de a te răcori în piscină sau în orice apă sărată (precum cea de mare);

- încearcă să nu te speli zilnic pe păr (ideal la 2-3 zile) și nu utiliza apă foarte caldă.

Vara aceasta, te poți bucura și tu de un look nou, vopsindu-ți părul în una din nuanțele de blond în tendințe în 2023! Alege nuanța potrivită pentru tine și optează pentru o rutină de îngrijire și întreținere a părului și a culorii, pentru a te bucura de rezultate pe termen lung!