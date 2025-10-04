Cum să întrerupi cu tact o persoană care nu se mai oprește din vorbit. "Le place sunetul propriei voci și cred că ceea ce au de spus este extrem de important"

Oamenii care vorbesc prea mult sunt de două ori mai nepoliticoși, deoarece îi pun pe cei din jur într-o situație neplăcută. Mai întâi, îi obligă să-i asculte la nesfârșit, fără să țină cont de ce simt. În al doilea rând, îi fac pe cei care ascultă să se simtă ei înșiși nepoliticoși atunci când, în cele din urmă, trebuie să le spună să tacă sau să renunțe la conversație.

Fie că este vorba despre cineva la o petrecere care vrea să-ți povestească totul despre excursia sa în Elveția, fie despre un coleg de muncă care dă răspunsuri de 45 de minute la întrebări simple, toată lumea se confruntă, din când în când, cu o persoană care vorbește prea mult.

Jessica Chen a explicat cum putem întrerupe cu încredere și politicos pe cineva care nu se mai oprește din vorbit și cum să redirecționăm conversația.

Chen este o expertă internațională în comunicare, speaker principal, fostă jurnalistă TV premiată cu Emmy și autoarea cărții Smart, Not Loud: How to Get Noticed at Work for All the Right Reasons („Deștept, nu zgomotos: cum să fii remarcat la muncă”).

„Oamenii care sunt foarte zgomotoși și dominanți într-o conversație o fac pentru că le place sunetul propriei voci și cred că ceea ce au de spus este extrem de important”, a spus ea într-un videoclip pe TikTok. „Asta nu înseamnă că trebuie doar să stai și să îi lași. Trebuie să te faci auzit. Este vorba despre a găsi acel moment de o fracțiune de secundă în care să te inserezi în conversație, dar recunoscând în același timp ceea ce au spus.”

Ads

Chen consideră că dacă intervii atunci când persoana respectivă face o pauză pentru a respira și îi validezi ce a spus, aceasta nu se va supăra că ai întrerupt-o — pentru că deja a primit ceea ce își dorea din interacțiune.

Într-un articol recent, Chen a oferit chiar și un „scenariu” despre cum să întrerupi o persoană care vorbește prea mult și să redirecționezi conversația.

Cum să întrerupi o persoană care vorbește prea mult

„Spune numele persoanei ferm, dar politicos. Această combinație transmite încredere și prezență, fără să pari agresiv(ă)”, a scris ea. „Apoi, redirecționează conversația către ceea ce vrei să discuți. Fii strategic(ă) și arată că ești cooperant(ă) și că încerci să dezvolți ideea lor. Oamenilor le place să simtă că ideile lor au fost recunoscute, iar acest lucru creează o tranziție conversațională lină.”

Exemple:

Ads

„John, ideile tale despre modul de rezolvare a problemei de facturare îmi amintesc de o situație similară pe care am avut-o anul trecut...”

„Alison, e minunat. Nu știam asta despre vacanțele la Paris. Anul trecut, eu am fost într-o excursie în zona golfului...”

Dacă nu știi cum să abordezi situația, poți folosi această tranziție generală:

„[Numele persoanei], pot să intervin puțin? Mi-ar plăcea să deschid conversația...”

De ce unii oameni vorbesc prea mult

Potrivit lui Michelle C. Brooten-Brooks, terapeut licențiat în căsătorie și familie (LMFT), există mai multe motive pentru care unele persoane vorbesc excesiv. Poate fi pur și simplu o trăsătură de personalitate, mai ales dacă sunt extrovertiți sau au un nivel ridicat de anxietate și nevro­ticism.

De asemenea, persoanele care au tendința de a contrazice frecvent pot vorbi prea mult pentru a-și impune punctul de vedere. În unele cazuri, vorbirea excesivă poate fi un simptom al autismului, al tulburării de anxietate socială sau al ADHD-ului.

Ads

Concluzie

În final, nu ar trebui să ne simțim vinovați atunci când întrerupem persoane care vorbesc prea mult — pentru că ele au ales să fie lipsite de considerație față de timpul și atenția noastră.

Cu excepția cazului în care o tulburare mintală le cauzează comportamentul, nu este nevoie să te simți prost că întrerupi pe cineva care te obligă să fii excesiv de generos cu timpul și răbdarea ta, scrie upworthy.com.

Ads