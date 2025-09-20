Vortexul Polar, în plină formare. Cum va afecta România și ce fel de iarnă ne așteaptă. „Zile în care ploaia va înlocui ninsoarea”

Vortexul Polar, în plină formare. Cum va afecta România și ce fel de iarnă ne așteaptă. „Zile în care ploaia va înlocui ninsoarea”
Vortex polar FOTO severe-weather.eu

Un nou Vortex Polar se formează acum în Stratosfera de deasupra Polului Nord, pe măsură ce presiunea și temperaturile scad deja în regiunile polare. Cu recentele anomalii oceanice și atmosferice care influențează Vortexul Polar, apar semne care indică cum va fi iarna 2025-2026.

Vortexul Polar are o istorie lungă și puternică de impact asupra vremii de iarnă în Statele Unite, Canada și Europa, mai ales atunci când începe să se prăbușească la mijlocul sezonului, ceea ce s-a întâmplat de mai multe ori în ultimii ani, potrivit severe-weather.eu.

În fiecare an, pe măsură ce ne apropiem de toamnă, regiunile polare încep să se răcească. Acest lucru se întâmplă deoarece Soarele se află mai jos pe cer, iar mai puțină energie ajunge la Polul Nord. Însă, în timp ce temperaturile polare scad, atmosfera din zonele mai sudice rămâne relativ caldă.

Aceasta creează o diferență puternică de temperatură între regiunile polare și cele subtropicale, ceea ce începe să genereze o circulație ciclonica de presiune scăzută pe întreaga emisferă nordică. Aceasta se extinde de la straturile inferioare până sus în atmosferă. Aceasta este cunoscută sub numele de Vortex Polar.

Meteorologii avertizează că, în funcție de evoluția acestuia, România ar putea fi lovită de episoade de frig intens și ninsori abundente, alternate cu perioade mai blânde, anunță Digi24.

„Vortexul polar, în această perioadă, este normal să se formeze, așa cum normal este și dezvoltarea lui, mai ales în sezonul rece. (...) În emisfera nordică, în atmosfera înaltă, avem cam de pe la 12-15 kilometri până mai sus, un curent foarte puternic care se deplasează în jurul Polului Nord, în sens invers acelor de ceasornic, în sens ciclon. și în atmosfera joasă, de asemenea, există această tendință de a avea în continuare până spre suprafață o circulație care să înconjoare Polul Nord. Este caracteristic sezonului rece”, a explicat climatologul Roxana Bojariu, pentru Digi24.

Vortexul polar are o istorie lungă și puternică de impact asupra vremii de iarnă în Statele Unite, Canada și Europa.

„Există o caracteristică a vortexului, la înălțime mare, care poate, în anumite condiții, să dea anumite semnale prognostice, dar numai cu câteva săptămâni înainte, 3-4 săptămâni înainte. Și e foarte complex acest vortex - poate fi perturbat și de condițiile de la suprafață, dar și de condiții care țin de atmosfera înaltă. Dar, încă o dată, este greșit să spui că, dacă se formează mai rapid sau e acum puternic sau e slab vortexul vom știi sigur cum va fi la iarnă.

Vorbim de România și de statisticile noastre, vedem că tendința de creștere a temperaturii este cea mai mare în anotimpul de vară și pe locul doi în anotimpul de iarnă. (...) Așa că ierni în care să avem multe zile cu temperaturi mai mari decât în mod obișnuit, cu zile în care să nu avem ninsori, în care ploaia să înlocuiască ninsoarea - acestea sunt caracteristici statistice, care sunt favorizate de fundalul încălzirii globale. Dar asta nu exclude episoade limitate în timp, cu condiții severe.”

Un nou vortex polar începe să se formeze deasupra Arcticii, iar meteorologii avertizează că evoluția lui ar putea influența decisiv iarna 2025/2026 în Europa, inclusiv în România....
