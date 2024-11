Diana Șoșoacă a votat, duminică, 24 noiembrie la alegerile prezidențiale. Aceasta nu s-a putut abține și a desenat chiar pe buletinul de vot propria ștampilă. De asemenea, eurodeputata a fost live încă de dimineață.

Diana Șoșoacă a făcut un îndemn, chiar în ziua alegerilor prezidențiale. Aceasta a scris pe pagina de Facebook că românii votează de fapt un președinte interzis.

”Dreptul la nesupunere civică! Dreptul fundamental al omului! Votați prețedintele iterzis! Anulați sistemul! Anulați puterea sistemului! Bravo dragi români! Aceasta este atitudinea adevărată atunci când sistemul instaurează dictatura”, a fost mesajul Dianei Șoșoacă.

"Pentru prima dată în istorie, votul a fost filmat, pentru că mi se pare inacceptabil să mai avem vot secret. E secret dacă vreau eu. Ei n-au dreptul să-mi arate votul, dar eu am dreptul să-mi arăt votul meu, exact cum am făcut și în Parlamentul României, unde eu, Dumitru Coarnă, Ciprian, Ciubuc, am fost singurii care ne-am arătat votul. Pentru că oamenii ne-au votat ca să știe ce votăm, nu ca să ne ascundem votul. La prezidențiale, la alegeri, cine vrea să-și facă votul public. Este cea mai mare mizerie din partea sistemului să interzici să-ți faci votul public. E votul meu, e proprietatea mea, e alegerea mea, e opinia mea", a declarat Șoșoacă la ieșirea de la urne.

De asemenea, aceasta a strigat în timpul live-ului pe TikTok unui bărbat despre care i s-a spus că a zis că merită împușcată.

”Ai tupeul să mă împuști sau îți trag eu una? Boșorog împuțit! (...) Ați distrus țara asta”, au fost vorbele eurodeputatei.

