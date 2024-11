Povestea impresionantă a celui mai în vârstă votant din Moldova. Constantin a fost deportat în Siberia. „M-am născut în România Mare și am trăit bine”

Cel mai în vârstă alegător din Republica Moldova are 105 ani. Lui Constantin Cojocaru i-a mulțumit și Maia Sandu, la încheierea votulio.

Constantin Cojocaru este din localitatea Sofia, raionul Hâncești. Omul a votat pentru prima oară când era cetățean al României întregite, iar de atunci încoace nici nu mai ține minte la câte alegeri a fost, potrivit zdg.md.

"Păi, dacă m-am născut în România Mare și am trăit bine. Se vede că era mai bine cu românii, că aveam mai mulți gospodari. Am votat la români de două ori. Am fost la votare că eram obligat", a spus alegătorul.

În 1944, Constantin Cojocaru a fost deportat în Siberia, unde și-a petrecut nouă ani din viață.

"Nouă ani am fost în Siberia. Întâi a fost mai rău. Am ajuns în pădure. Nu aveam unde trăi. Au făcut oamenii bordei, după aceea au făcut case. Am făcut și eu o căsuță. Patru copii, șase nepoți și doi strănepoți. Am 70 de ani stagiu de muncă. Dacă lucrezi, ai", a mai spus vârstnicul.

Plin de optimism, Constantin Cojocaru a mers la secția de votare pentru că, zice el, își dorește o țară dezvoltată în Uniunea Europeană. Bătrânul a fost ajutat de fiică să aplice ștampila „votat”, scrie sursa citată.

"Cam greu a fost, dar am votat, mi-am făcut datoria. Aștept să plecăm în Europa", a adăugat acesta.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a mulţumit, la închiderea secţiilor din Moldova, tuturor celor care au participat la scrutinul pentru preşedinţie. Ea i-a îndemnat pe moldovenii din diaspora să continuie să voteze.

”Le mulţumesc celor care au participat la vot în toată ţara, în special chişinăuienilor, care au participat în număr mare. Le mulţumesc şi tinerilor, care au stabilit un record, precum şi cetăţenilor din diaspora, care au demonstrat o mobilizare exemplară. Vreau să mulţumesc şi domnului Constantin Cojocari, care, la 105 ani, s-a dus de la Chişinău în localitatea de baştină” a spus Maia Sandu

Maia Sandu a venit şi cu un apel către lucrătorii din secţiile de votare, indiferent pe cine reprezintă, să fie foarte atenţi şi să numere corect buletinele de vot.

Secţiile de votare de pe teritoriul R. Moldova s-au închis la ora 21:00.

