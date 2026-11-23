Confederația Patronală Concordia critică proiectul de lege care le-ar permite firmelor să deducă din impozitul pe profit vouchere de vacanță de până la 1.600 de lei pentru angajați, avertizând că măsura ar putea afecta finanțarea ONG-urilor și a proiectelor sociale. Patronatele susțin că facilitatea ar fi inechitabilă, deoarece nu ar putea beneficia de ea toți salariații și cer retragerea proiectului, precum și identificarea unei surse separate de finanțare pentru stimularea turismului intern.

Potrivit unui comunicat de presă al organizației, transmis luni AGERPRES, ideea de a stimula turismul intern este bună și necesară, însă problema o reprezintă sursa banilor: deducerea ar intra în același plafon folosit, la ora actuală, pentru sponsorizări.

'Concordia susține nevoia unor soluții care să stimuleze creșterea sectorului turistic din România, inclusiv prin vouchere de vacanță ca instrument de relansare a turismului intern, dar se opune propunerii legislative care ar finanța această facilitate din plafonul fiscal destinat sponsorizărilor și mecenatului. Concordia cere o strategie separată, cu un plan de acțiuni, cu obiective măsurabile și un buget asumat. Proiectul de lege le-ar permite firmelor să scadă din impozitul pe profit voucherele de vacanță de până la 1.600 de lei, folosite exclusiv în România. Ideea de a stimula turismul intern este bună și necesară. Problema este sursa banilor: deducerea ar intra în același plafon folosit astăzi pentru sponsorizări (...) Măsura nu este nici echitabilă. De ea ar beneficia doar o parte a angajaților din mediul privat, cei din companiile profitabile, în timp ce angajații din firmele mici, din sectorul public și din ONG-uri ar rămâne pe dinafară. În plus, o schimbare fiscală făcută fără analiză de impact și fără consultarea celor afectați trimite încă un semnal de impredictibilitate', se arată în comunicat.

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Sponsorizările nu se vor mai putea face

Totodată, patronatele sunt de părere că, astăzi, un voucher de 1.600 de lei îi reduce firmei impozitul cu aproximativ 256 de lei, iar în contextul propus, compania ar plăti cu 1.600 de lei mai puțin impozit pentru fiecare voucher.

'Practic, statul ar plăti vacanța din banii destinați organizațiilor non-guvernamentale. Nu există, însă, niciun calcul privind costul pentru buget și nicio estimare a impactului măsurii (...) Pentru multe companii, sponsorizarea este principalul instrument prin care sunt susținute proiecte de sănătate, educație sau sprijin pentru copii și familii ori comunități aflate în dificultate. Companiile fac acest lucru pentru că statul nu are buget să le susțină. Multe dintre aceste proiecte au fost construite în ani, împreună cu organizații neguvernamentale care, potrivit Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), asigură aproximativ 45% din serviciile sociale din România. Dacă banii se mută spre alte destinații, aceste servicii și intervenții sociale, de care beneficiază unele dintre cele mai vulnerabile comunități, ar pierde finanțare, iar presiunea ar ajunge tot la bugetul public', notează sursa citată.

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În acest context, Concordia propune retragerea proiectului de lege și identificarea unei facilități dedicate voucherelor de vacanță, ca parte dintr-un pachet de stimulare a serviciilor turistice din România, separată de plafonul pentru sponsorizări.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 22 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel național.

Cu o contribuție de 30% din PIB și aproape jumătate de milion de angajați în peste 5.000 de companii mari și mici, cu capital românesc și străin, entitatea este membră a BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC).

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