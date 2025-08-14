Ce trebuie să faci pentru a obține voucherele lunare pentru plata energiei electrice. Care sunt condițiile de acordare

Autor: Daniel Groza
Joi, 14 August 2025, ora 07:56
Ce trebuie să faci pentru a obține voucherele lunare pentru plata energiei electrice. Care sunt condițiile de acordare
Peste 2 milioane de români vor primi voucherul FOTO Pixabay

Pentru a proteja peste două milioane de gospodării vulnerabile după eliminarea plafonării prețurilor la electricitate, Guvernul a lansat programul de sprijin: vouchere lunare de 50 de lei, acordate sub formă electronică, destinate exclusiv plății facturilor la energie, în perioada iulie 2025 – martie 2026.

Programul de vouchere pentru energie electrică vizează persoanele și familiile cu venituri reduse, care sunt considerate în risc de sărăcie energetică.

Beneficiarii sunt persoanelor singure cu venituri sub 1.940 lei/lună și familiile cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/persoană, arată despre-energie.ro.

Care sunt criteriile de eligibilitate

Voucherele de energie electrică vor fi primite doar de către cei care îndeplinesc cumulativ următoarele mai multe criterii de eligibilitate. Cu toate acestea, conform estimărilor numărul beneficiarilor se ridică la circa 2,1 milioane de persoane.

Pentru persoanele singure care doresc să beneficieze de acest ajutor, trebui ca venitul lunar să fie sub 1.940 lei, să ai aibă domiciliul sau reședința în România și să fie titularul contractului de furnizare a energiei electrice sau să locuiască la adresa unde este înregistrat contractul.

Pentru familii, cel puțin un membru al familiei să fie titularul contractului de furnizare a energiei electrice, venitul mediu lunar pe membru de familie să fie sub 1.784 lei. Toți membrii familiei să aibă același domiciliu sau reședință.

Cum să obții tichetele de 50 de lei

Conform reglementărilor aprobate de Guvern, beneficiarii eligibili vor primi un ajutor lunar în valoare de 50 de lei, sub formă de voucher electronic. Acești bani sunt destinați exclusiv plății facturilor la energia electrică și nu pot fi utilizați în alte scopuri.

Procesul de solicitare a voucherelor de energie a fost conceput pentru a fi cât mai accesibil și mai puțin birocratic. Cererea poate fi depusă online, prin intermediul aplicației EPIDS (Electronic Public Information and Document System), gestionată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Această platformă permite completarea și transmiterea electronică a cererii, împreună cu documentele justificative scanate.

Pentru cei care nu au acces la Internet, cererea se poate depune direct la primăria localității unde ai domiciliul sau reședința.

Poșta Română este partener în acest program și oferă asistență la completarea și depunerea cererilor în oficiile poștale din întreaga țară și aici existând același termen de trei zile pe care cei de la Poștă îl au la dispoziție ca să înregistreze cererea în sistemul electronic.

Odată aprobată cererea, veți primi voucherele electronice pe adresa de e-mail menționată în cererea online sau, dacă ai optat pentru varianta fizică, prin intermediul Poștei Române, care este partenerul desemnat pentru distribuția acestora. Voucherele vin sub forma unor tichete electronice în valoare de 50 de lei fiecare, care pot fi utilizate exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică.

