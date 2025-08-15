Indignare după ce VOYO a picat la meciul FCSB-ului: ”Numărându-mă printre pelicanii mari, albi şi graşi...”

Autor: Teodor Serban
Vineri, 15 August 2025, ora 13:00
336 citiri
Indignare după ce VOYO a picat la meciul FCSB-ului: ”Numărându-mă printre pelicanii mari, albi şi graşi...”
VOYO a picat la meciul Drita - FCSB FOTO VOYO

FCSB s-a calificat în play-off-ul competiției de fotbal Europa League, după ce a învins formația kosovară FC Drita cu scorul de 3-1 (2-0), joi seara, pe Stadionul ''Fadil Vokrri'' din Prishtina, în manșa secundă a turului al treilea preliminar.

Juri Cisotti (1), David Miculescu (18) și Dennis Politic (85) au marcat pentru FCSB, iar golul gazdelor a fost reușit de Veton Tusha (52).

Meciul trebuia, inițial, să fie transmis de Voyo, platforma contra cost a PRO TV. Însă, din cauza unor atacuri cibernetice, platforma a picat, iar conducerea a decis ca meciul să fie mutat de urgență la TV. Astfel, din minutul 20, meciul a fost mutat pe Pro Arena.

„În primele minute ale meciului Drita – FCSB, platforma VOYO a fost supusă unui atac cibernetic. Abonaţii au întâmpinat dificultăţi la conectare, aşa că am redirecţionat imediat transmisiunea pe voyolive.protv.ro şi la PRO ARENA, timp în care echipa noastră a lucrat în permanenţă pentru a remedia situaţia, iar, ulterior, platforma a funcţionat în parametri normali”, a anunţat Pro TV joi seara.

Un val de indignare s-a abătut însă asupra postului în mediul online, printre cei care au criticat numărându-se și doi cunoscuți jurnaliști.

„Eu nu am o problemă că meciul e pe Voyo, ba chiar mi se pare normal să plăteşti conţinutul premium. Dar am o problemă să nu meargă ceea ce am plătit. Voyo, primul abonament de streaming pe care l-am reziliat. Şi le am pe TOATE. Mult succes cu Premier League...”, a menționat Lucian Lipovan pe Facebook.

„Problema este că şi dacă plăteşti rişti să nu vezi. Nu pe Voyo în orice caz. Numărându-mă printre pelicanii mari, albi şi graşi care s-au abonat în regim de urgenţă la Voyo cu gândul explicit de a urmări campioanei României în Kosovo, pot confirma că aplicaţia a cedat cu cel puţin o jumătate de oră înaintea primului fluier de la Pristina”, a precizat Cristian Geambaşu.

