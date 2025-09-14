Cutremur în România, duminică dimineață. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

Autor: Adrian Zia
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 09:48
Cutremur în România, duminică dimineață. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut
Cutremur în România FOTO infp.ro

Un cutremur s-a produs duminică, 14 septembrie, la ora locală 02:22:14, în zona seismică Vrancea, Buzău, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul, cu magnitudinea de 3,3 pe Richter, a avut loc la adâncimea de 141,3 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 55 km est de Brașov, 57 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 57 km nord-vest de Buzău, 63 km nord de Ploiești, 74 km vest de Focșani, 89 km nord-est de Târgoviște.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe scara Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în județul Buzău, respectiv pe 11 mai, în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, în data de 16 septembrie.

