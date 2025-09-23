Femeie bătută și sechestrată, salvată de polițiști în Vrancea. Era închisă într-o cameră și cu leziuni vizibile pe față

Autor: Adrian Zia
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 20:27
352 citiri
Femeie bătută și sechestrată, salvată de polițiști în Vrancea. Era închisă într-o cameră și cu leziuni vizibile pe față
Femeie agresată FOTO Pixabay

Polițiștii din Odobești au intervenit marți, 23 septembrie, după ce o femeie a sesizat că o colegă a sa ar fi fost sechestrată și agresată. Victima, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită într-o locuință din comuna Jariştea, închisă într-o cameră și cu leziuni vizibile pe față.

Potrivit IPJ Vrancea, apelul la 112 a fost făcut de o femeie din municipiul Iași, colegă de serviciu a victimei, care a alertat autoritățile după ce a avut suspiciuni serioase privind situația acesteia.

Polițiștii au intervenit și au pătruns cu forța în locuință, după ce au observat o ușă legată cu sârmă, găsind-o astfel pe femeia lipsită de libertate.

Atitudinea bărbatului aflat în locuință a ridicat suspiciuni polițiștilor, care au acționat rapid. Victima a primit imediat îngrijiri și protecție, iar cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale Vrancea, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și luarea măsurilor legale.

În urma evaluării riscului, s-a constatat că femeia se afla în pericol iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu, cu monitorizare electronică a bărbatului în a cărui locuință a fost găsită victima.

Polițiștii atrag atenția că violența domestică nu trebuie tolerată și încurajează cetățenii să sesizeze imediat orice suspiciune de agresiune la numărul unic de urgență 112.

Drulă îi cere lui Bolojan să reziste presiunilor din coaliție și să nu demisioneze. "Eu îl încurajez să le dea cu sec"
Drulă îi cere lui Bolojan să reziste presiunilor din coaliție și să nu demisioneze. "Eu îl încurajez să le dea cu sec"
Deputatul USR Cătălin Drulă i-a cerut lui Ilie Bolojan să reziste presiunilor din coaliția de guvernare și să nu demisioneze. El a criticat atitudinea social-democraților față de premier...
Vești proaste pentru Șoșoacă. Parlamentul European va aproba cererea de ridicare a imunității, e sigur Cristian Preda. "Sper ca procesul să nu o transforme în victimă"
Vești proaste pentru Șoșoacă. Parlamentul European va aproba cererea de ridicare a imunității, e sigur Cristian Preda. "Sper ca procesul să nu o transforme în victimă"
Parchetul General a solicitat marți, 23 noiembrie, Parlamentului European ridicarea imunității pentru europarlamentara Diana Șoșoacă, acuzată de mai multe infracțiuni, inclusiv cea...
#Vrancea, #femeie batuta jaristea, #femeie sechestrata, #interventie politie , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi inainte sa se intoarca in Romania
ObservatorNews.ro
Cine e romanul care vrea sa preia Nordis si sa le dea pagubitilor toate apartamentele platite
Adevarul.ro
Ramanem fara pensii peste 5-10 ani? Un economist spune cum vede colapsul sistemului si ce solutii sunt: "e un termen optimist"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cine sunt cei doi cetățeni români arestați în Grecia pentru spionaj. Unul dintre ei este de etnie turcă
  2. Femeie bătută și sechestrată, salvată de polițiști în Vrancea. Era închisă într-o cameră și cu leziuni vizibile pe față
  3. Diana Șoșoacă explică de ce procurorii îi cer ridicarea imunității: "Am denunțat dictatura globalistă"
  4. Țara NATO din estul Europei care a anunțat că va doborî orice dronă ce îi încalcă spațiul aerian
  5. Scandal monstru la Brăila. Un individ violent a sărit în curtea vecinului și l-a bătut cu ce i-a venit la îndemână, o scândură, o furcă și o sapă. Agresorul a ajuns în arest
  6. CTP și mesajul președintelui SUA despre ucigașul lui Charlie Kirk: "Președintele King Jong Trump a avut grijă să transmită public Justiției să-l condamne la moarte"
  7. Decizia privind pensiile magistraților, amânată de CCR. Este așteptată să se pronunțe pe celelalte proiecte de legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea SURSE
  8. Femeie rănită, după ce mașina în care se afla a fost lovită de un tramvai la Timișoara. Victima circula regulamentar
  9. "NATO este angajată ferm în apărarea României". Mesajul transmis de purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa
  10. Aproape 3 din 4 români spun că țara noastră face suficient pentru a ajuta Republica Moldova în procesul de aderare la UE

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...