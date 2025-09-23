Femeie bătută și sechestrată, salvată de polițiști în Vrancea. Era închisă într-o cameră și cu leziuni vizibile pe față

Polițiștii din Odobești au intervenit marți, 23 septembrie, după ce o femeie a sesizat că o colegă a sa ar fi fost sechestrată și agresată. Victima, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită într-o locuință din comuna Jariştea, închisă într-o cameră și cu leziuni vizibile pe față.

Potrivit IPJ Vrancea, apelul la 112 a fost făcut de o femeie din municipiul Iași, colegă de serviciu a victimei, care a alertat autoritățile după ce a avut suspiciuni serioase privind situația acesteia.

Polițiștii au intervenit și au pătruns cu forța în locuință, după ce au observat o ușă legată cu sârmă, găsind-o astfel pe femeia lipsită de libertate.

Atitudinea bărbatului aflat în locuință a ridicat suspiciuni polițiștilor, care au acționat rapid. Victima a primit imediat îngrijiri și protecție, iar cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale Vrancea, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și luarea măsurilor legale.

În urma evaluării riscului, s-a constatat că femeia se afla în pericol iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu, cu monitorizare electronică a bărbatului în a cărui locuință a fost găsită victima.

Polițiștii atrag atenția că violența domestică nu trebuie tolerată și încurajează cetățenii să sesizeze imediat orice suspiciune de agresiune la numărul unic de urgență 112.

