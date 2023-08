Prima sentință în procesul dintre George Simion și Anca Cârcu, pe care a numit-o „prostituată”. Conflictul dur avut de femeie cu Vadim Tudor VIDEO

Tribunalul Vrancea a pronunțat o primă sentință în dosarul în care fosta PRM-istă Anca Cârcu l-a dat în judecată pe liderul AUR George Simion pentru că a numit-o „prostituată”, arată aktual24.ro.

„Admite in parte cererea. Constata caracterul ilicit al faptei paratului de a fi folosit la adresa reclamantei apelativul «prostituata», redat in publicatiile on line Fanatik (din la data de 17.02.2022), Info. Bistrita, Ziare.com (din data de 18.02.2022), By Bihorul (din la data de 17.02.2022) si Universul.net. Obliga paratul, la ramanerea definitiva a prezentei hotarari, pe cheltuiala sa, la publicarea dispozitivului hotararii in publicatii on line Fanatik, Info.Bistrita, Ziare.com, By Bihorul si Universul.net. Obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 2.520 lei cu titlu de cheltuieli de judecata”, este decizia Tribunalului Vrancea, care nu este definitivă.

Cârcu, ajunsă celebră în România în 2015, după un conflict verbal extrem cu Vadim Tudor, a criticat virulent AUR, partid din care ar face parte, pe liderul formațiunii și pe Diana Șoșoacă.

"Diana Șoșoacă, este și ea, ca și Simion, un eșec al istoriei. Poate o fi bună ca avocat, nu știu, dar la tribuna senatului nu are ce căuta. Păcat, sunt femeie, sunt feministă convinsă, dar nu pot agrea astfel de doamne în politică. Tot răul spre bine, însă. O mai suportăm doi ani. Apoi, adio, doamna, Șoșoacă! Du-te cu George!", a declarat Anca Cârcu.

Ulterior, Simion a declarat că autoarea criticilor n-ar fi membră AUR. "Acestei Ancuța Cârcu nu i-a fost niciodată aprobată adeziunea, pentru că am căutat pe Google. Nu există femeia asta, nu a fost niciodată membru AUR. Vă rog să înțelegeți, nu-mi puneți toate femeile certate cu legea. Femeia asta a fost prostituată, din câte știu”, a declarat George Simion pentru publicația Fanatik.

Femeia a avut un conflict similar în 2015 cu Vadim Tudor, cei doi analizând într-un limbaj foarte dur, în direct la TV, adeziunea Ancăi Cârcu la PRM. Evenimentul mediatic a propulsat-o pe Anca Cârcu în atenția opiniei publice.