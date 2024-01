Vremea severă afectează transporturile în Europa. Vor fi căderi masive de zăpadă în nordul și vestul continentului.

Vremea de iarnă din Germania şi din alte părţi ale Europei ameninţă să provoace întreruperi pe scară largă ale circulaţiei rutiere, feroviare şi aeriene, în timp ce nordul şi vestul continentului se pregăteşte pentru căderi masive de zăpadă şi gheaţă, relatează Bloomberg şi Reuters.

Temperaturile geroase au dominat nordul Europei în ultimele zile. Frigul se va intensifica în Germania şi în unele părţi ale Franţei până sâmbătă. Între timp, Marea Britanie a cunoscut cea mai rece noapte de iarnă de până acum, a anunţat Met Office într-o postare pe X.

Heavy snowfall caused huge disruptions in parts of northern and central Europe, especially in Germany as well as Scandinavia, which saw hundreds of flights and train cancellations. Some didn't mind the weather at all though, claiming it was rather "nice!" pic.twitter.com/pRlStUIO8w — DW News (@dwnews) January 18, 2024

La aeroportul din Frankfurt, cel mai mare nod aerian din Germania, peste 300 din cele aproape 1.000 de sosiri şi plecări planificate au fost anulate în cursul dimineţii de joi, potrivit unui purtător de cuvânt. Masivul aeroport german a anulat apoi toate zborurile la începutul după-amiezii, deoarece avioanele nu mai puteau fi degivrate, dar ulterior a reluat serviciul cu o capacitate limitată, a declarat un purtător de cuvânt, adăugând că situaţia rămâne incertă.

Pe aeroportul din Munchen, 254 de zboruri au fost anulate, iar un aeroport mai mic din oraşul Saarbruecken din sudul ţării şi-a încetat complet activitatea.

De asemenea, trenurile spre şi dinspre Paris au fost anulate joi, pentru a doua zi consecutiv, a anunţat operatorul feroviar german Deutsche Bahn, iar pentru alte călătorii cu trenul ar putea apărea în continuare perturbări ocazionale din cauza vremii. Deutsche Bahn a anunţat că limitează viteza maximă pentru trenurile sale de mare viteză ICE la 200 km/h ca măsură de precauţie.

Pe autostrăzile din centrul Germaniei s-au format ambuteiaje, potrivit poliţiei, care a precizat că degajarea drumurilor va dura câteva ore şi a cerut şoferilor să evite deplasările inutile. Potrivit presei locale, şoferii din regiune prinşi în blocajele de kilometri întregi, timp de ore în şir, au primit miercuri seara băuturi calde şi pături de la Crucea Roşie.

Serviciul meteorologic german a avertizat că vor mai fi ninsori în cursul zilei de joi, fiind prognozat ca stratul de zăpadă să ajungă până la 15 centimetri în unele părţi din sudul Germaniei, în timp ce viscolul va persista.

🔴⭕⚠️❄Freezing #weather is affecting #Europe today:one system involves central and western, while another one is over northern countries with a deep low . Both are bringing widespread heavy #snow and low temperatures. Here the #MSG airmass RGB of latest 12hrs, showing them. pic.twitter.com/yPuOduj7jL — antonio vecoli 🛰️🇪🇺#️⃣ (@tonyveco) January 17, 2024

Numeroase şcoli din regiunile din centrul şi sudul Germaniei au rămas închise, învăţământul fiind suspendat pentru această zi.

La rândul său, serviciul meteorologic francez a avertizat că se va produce polei în 25 de regiuni şi sunt de aşteptat inundaţii în alte trei zone. Sistemul depresionar Irène afectează încă de marţi jumătatea nordică a ţării şi se deplasează treptat spre centrul şi estul Franţei. Toate departamentele din regiunea Île-de-France au fost vizate de un cod portocaliu de zăpadă şi polei. Stratul de zăpadă, de circa 5 cm, se va menţine, pentru că temperaturile vor rămâne aproape de 0°C în cea mai mare parte a regiunii. În Normandia, în departamentele Eure şi Seine-Maritime, au căzut local între cinci şi zece centimetri de zăpadă. Autorităţile avertizează populaţia să fie prudentă din cauza gerului, temperaturile putând ajunge la minus 10 grade Celsius.

În Norvegia, trenurile s-au oprit în unele zone din estul ţării din cauza condiţiilor meteo, a anunţat operatorul feroviar Bane Nor.

Aeroportul din Oslo a fost redeschis, dar se confrunta cu mari întârzieri care au lăsat mulţi pasageri blocaţi. Tot în Oslo, serviciile de tren din centrul oraşului au fost anulate.

În Suedia au fost emise avertizări meteorologice cod portocaliu şi galben pentru părţi din vest şi pe coasta de est, în timp ce un "sistem intens de presiune joasă" vine dinspre vest, aducând ninsori abundente. Un zbor al companiei Air France-KLM cu destinaţia Amsterdam a rămas blocat în zăpadă pe aeroportul din Göteborg, în timp ce se îndrepta spre pistă, potrivit presei locale, care a precizat că nu au existat răniţi. Mai multe plecări au fost amânate sau anulate.

Vremea mai blândă este prognozată pentru Europa începând de duminică. Săptămâna viitoare, se aşteaptă ca temperaturile din Londra, Paris şi Frankfurt să atingă maxime de peste 10 grade Celsius, cu mult peste nivelurile obişnuite pentru acest sezon.