Fenomenul care a lovit catastrofal Europa: Pagube colosale de 43 de miliarde și în țări cu mulți români

Un fenomen extrem a lovit catastrofal Europa, cauzând pagube economice colosale pe termen scurt de 43 de miliarde de euro, conform ultimelor estimări realizate la nivelul UE. Cele mai mari dezastre provocate de vremea extremă: căldură, secetă și inundații s-au produs în special în 4 țări: Cipru, Grecia, Malta și Bulgaria, dar și în state cu mulți români.

Vremea violentă care a lovit Europa a cauzat pierderi economice uriașe, iar costurile sunt așteptate să crească la 126 de miliarde de euro până în 2029. Lovitura imediată asupra economiei cauzată de o singură vară brutală de căldură, secetă și inundații s-a ridicat la 0,26% din producția economică a UE în 2024, potrivit The Guardian.

Cele mai mari pagube au fost produse în Cipru, Grecia, Malta și Bulgaria - fiecare dintre acestea suferind pierderi pe termen scurt de peste 1% din „valoarea adăugată brută” (VAB) din 2024, o măsură similară PIB-ului. Acestea au fost urmate de alte țări mediteraneene, inclusiv Spania, Italia (țări cu mulți români) și Portugalia.

Economiștii de la Universitatea din Mannheim și de la Banca Centrală Europeană au descris rezultatele drept „conservatoare”, deoarece nu au luat în considerare incendiile record care au mistuit sudul Europei luna trecută sau impactul amplificat al fenomenelor meteorologice extreme care au loc în același timp.

Ads

Sehrish Usman, economist la Universitatea din Mannheim și autorul principal al studiului, a declarat că „estimările oportune” ale studiului ar putea ajuta factorii de decizie să își direcționeze sprijinul în absența datelor oficiale.

„Costurile reale ale fenomenelor meteorologice extreme apar lent, deoarece aceste evenimente afectează viețile și mijloacele de trai printr-o gamă largă de canale care se extind dincolo de impactul inițial.”

Oamenii de știință s-au grăbit să determine măsura în care încălzirea globală a agravat extremele meteorologice dureroase din această vară, studiile sugerând că declinul climatic a făcut ca vremea arzătoare să fie de 40 de ori mai probabilă în Spania și Portugalia și de 10 ori mai probabilă în Grecia și Turcia. Se estimează că numărul deceselor cauzate de valul de căldură „liniștit devastator” din iunie s-a triplat în 12 orașe mari din cauza poluării care încălzește planeta.

Ads

Vremea extremă a lovit Europa

Deși majoritatea cercetărilor privind costurile economice ale declinului climatic analizează impacturile directe, cum ar fi activele distruse sau pierderile asigurate, autorii noului studiu au folosit relațiile istorice dintre vremea violentă și producția economică pentru a explica efectele în cascadă, cum ar fi orele limitate în care constructorii pot lucra în timpul valurilor de căldură sau perturbarea timpilor de navetă după ce inundațiile au deteriorat căile ferate.

„Susțin de mult timp să ne mutăm atenția de la daunele directe provocate de dezastre la indicatori mai largi care surprind un impact economic mai complet, așa că sunt foarte bucuros să văd că studiul face exact asta”, a spus el.

Dar el a avertizat că a folosit „indicatori imperfecți” pentru a identifica vremea extremă, ceea ce ar duce probabil la subestimarea costurilor totale. GVA nu a surprins costul total al vremii extreme asupra oamenilor și firmelor, a adăugat el, nici beneficiile reducerii vulnerabilității.

Ads

„Mai ales atunci când dezastrele afectează comunitățile și oamenii săraci, impactul asupra VAB poate fi minim, deoarece acești oameni sunt săraci”, a spus Hallegatte. „Dar asta nu înseamnă că nu vor avea de suferit.”

Gert Bijnens, economist la Banca Națională a Belgiei, care nu a fost implicat în studiu, a declarat că perturbarea lanțului de aprovizionare a fost unul dintre cele mai semnificative „costuri ascunse” care de obicei nu au fost luate în considerare. Un studiu pe care l-a realizat privind costurile inundațiilor devastatoare din Belgia din 2021 a constatat că vânzările firmelor producătoare aflate departe de dezastru au scăzut brusc dacă acestea aveau furnizori de lungă durată în zonele inundabile.

Ignorarea unor astfel de efecte ar putea subestima pagubele cu până la 30%, a spus Bijnen. „Desigur, astfel de estimări vin cu incertitudine, deoarece se bazează pe medii istorice și nu pot încă surprinde pe deplin evenimentele compozite”, a adăugat el. „Dar mesajul principal este clar: vremea extremă lasă deja o amprentă economică considerabilă, iar efectele indirecte pot fi la fel de dăunătoare ca distrugerea directă.”

Ads